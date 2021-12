Splinter Cell Remake “amplierà gli orizzonti” della serie

Il primo capitolo di Tom Clancy’s Splinter Cell riceverà presto un vero e proprio remake, con somma gioia da parte dei fan storici.

Ubisoft non offrirà ai giocatori un sequel diretto di Splinter Cell Blacklist, bensì un rifacimento per piattaforme next-gen della serie action stealth.

Il reveal è stato accompagnato da un primo trailer, che comunque- ha alzato l’asticella dell’hype in maniera più che discreta.

Questo, senza contare che Luca Ward potrebbe aver anticipato una sua eventuale partecipazione come doppiatore del prossimo remake (o perlomeno, così si starebbe augurando).

Ora, come riportato da GamesRadar+, l’amministratore delegato di Ubisoft Toronto, Istvan Tajnay, ha fatto luce su come il suo studio sta affrontando il pesante compito di riportare Splinter Cell in vita.

Tajnay ha rivelato infatti di provare un misto di eccitazione, orgoglio e responsabilità nel raccogliere il futuro della serie:

Sappiamo quanto siano alte le aspettative dei fan verso di noi, intenti a modernizzare il marchio, facendo in modo di non perdere nessuna delle sue sfumature; vogliamo essere sicuri che i fan di Splinter Cell lo amino davvero.

«Quando si tratta di progetti futuri, voglio che lo studio faccia rivivere il marchio Splinter Cell», ha aggiunto Tajnay.

Infine, l’amministratore delegato ha concluso: «per soddisfare davvero il suo pubblico di base, affamato di un nuovo capitolo, oltre ad ampliare gli orizzonti della serie a nuovi giocatori. Vedo un futuro davvero luminoso per Splinter Cell».

Gli sviluppatori hanno di recente voluto chiarire che, nonostante il remake non sarà un open world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell’esperienza.

Parlando di altri titoli targati Ubisoft, avete etto che un capitolo classico della saga di Assassin’s Creed è offerto al prezzo davvero basso di 3 euro?