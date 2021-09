Splinter Cell, il nuovo capitolo non esce? Arriva l’erede spirituale

Da anni Ubisoft sembra aver messo da parte il personaggio di Sam Fisher e la sua saga di Splinter Cell, uno dei capisaldi del genere stealth.

La spia di Third Echelon non ha un titolo tutto suo ormai da anni, nonostante faccia capolino di tanto in tanto in vari crossover con altri titoli della Casa d’Oltralpe (come Ghost Recon Breakpoint).

Basti pensare che anche Tom Clancy’s Elite Squad, prodotto mobile che puntava a unire sotto un unico tetto le varie IP del marchio (incluso anche Splinter Cell) ha purtroppo fatto una brutta fine.

Senza contare XDefiant, uno sparatutto 6 contro 6 free-to-play che includerà vari personaggi tratti dal franchise di Tom Clancy, inclusi gli agenti speciali colleghi di Sam Fisher.

Un'immagine di Spectre.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, due fan sfegatati di Splinter Cell hanno deciso di ricreare l’iconica componente multiplayer chiamata Spies vs Mercs in un nuovo gioco, Spectre.

Parlando con IGN, Jordan Crawford e Fred Toms – fondatori di Symbiosis Games – hanno descritto il loro gioco come una sorta di omaggio alla modalità multiplayer presente in quattro giochi del franchise di Splinter Cell, ossia Pandora Tomorrow, Chaos Theory, Double Agent e Blacklist.

Gli obiettivi erano diversi e cambiavano in base all’episodio della seri, ma ogni volta le Spie, focalizzate sulla furtività, combattevano contro i Mercenari, maggiormente improntati sull’azione.

Symbiosis Games ha spiegato di essersi ispirata alla modalità vista in particolare in Splinter Cell Chaos Theory:

Quando eri una spia in Chaos Theory, la furtività era esaltante. Osservare da lontano un mercenario ignaro e pianificare bene la tua prossima mossa era emozionante. Sento che Blacklist ha tolto un po’ di quella magia rendendo le spie molto più letali e rendendo il gameplay molto più veloce. Mi sembra che abbia rimosso un po’ di quell’esperienza classica, con un ritmo più lento, che i giochi stealth offrivano. Vogliamo che questa sensazione ritorni in Spectre.

Spectre si riferirà a due fazioni in conflitto note come Spectres e Reapers, e permetterà ai giocatori di combattere su tre mappe e due modalità. Ogni fazione avrà un arsenale di sette gadget, così come abilità chiamate ‘Edges’, che offrono vantaggi temporanei.

Il gioco è previsto per un rilascio su Steam entro la fine di quest’anno, ma Crawford e Toms dicono che sperano anche in un eventuale rilascio su Xbox Series X.

Ricordiamo che Sam Fisher tornerà anche in gioco VR in arrivo su Oculus, ma tutto tace sul ritorno in pompa magna per quanto riguarda un Tripla A per console e PC.

Vero anche che, perlomeno, è in arrivo una serie animata targata Netflix che promette di ingannare l’attesa al meglio delle possibilità.

Infine, avete letto che Ubisoft vi permette di giocare gratis un suo gioco dal 3 al 5 settembre (quindi affrettatevi)?