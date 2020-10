Spider-Man Miles Morales, video: zero caricamenti tra missioni e open world su PS5

Uno spezzone del gameplay mostrato da Game Informer sull’ormai imminente Marvel’s Spider-Man Miles Morales rivela un dettaglio di come il gioco funzionerà su PS5.

Com’è noto, questo episodio più raccolto della serie di Insomniac Games arriverà anche su PlayStation 4, ma sarà sulla console next-gen di Sony che sprigionerà tutta la sua potenza.

This is how seamless transition from mission interior to open world will be on Miles Morales #PS5.

No loading downtime, just instantly back in the action. pic.twitter.com/7C9IsvvcZL

