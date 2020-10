Spider-Man Miles Morales, nuovo gameplay PS5 mostra il primo boss

Spider-Man Miles Morales è tornato al centro della scena grazie al coverage dedicato al titolo di Insomniac Games su riviste quotate come la giapponese Famitsu e l’americana Game Informer.

Proprio da quest’altra sono arrivati tanti particolari relativi al gameplay e alle prestazioni che possiamo aspettarci dal gioco su PS5.

Non è finita qui, chiaramente, e sempre da Game Informer arriva un gameplay video che ci permette di dare uno sguardo alla prima boss fight.

Il video in sé è spoiler free ma, chiaramente, se non volete vedere il boss in azione prima del day one, accertatevi di non cliccare sul tasto play né di scendere ulteriormente in questa news.

Il video ha una durata di 1 minuto e 23 secondi, e vede i due Spider-Man di Miles Morales e Peter Parker collaborare per sventare un’azione in corso con svariati elicotteri e mezzi blindati a terra.

Interrotto il traffico, si scopre che uno dei blindati contiene Rhino, che i due personaggi si ritrovano ad affrontare ovviamente in preda alla furia.

C’è un breve stacco nel video, in cui probabilmente accadrà il vero e proprio spoiler che non ci viene mostrato.

Dopo questo stacco, possiamo vedere che è il solo Miles Morales, distinto dal suo costume rosso e nero, ad affrontare un Rhino corazzato a suon di pugni venom e ragnatele.

Il video è girato nella modalità 4K e 30fps di Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5, completa di ray tracing, ma potete vedere il gioco in azione con una risoluzione dinamica e 60fps se lo preferite.