Spider-Man Miles Morales si mostra finalmente su PC, ma c’è una brutta notizia

Marvel’s Spider-Man non è più un’esclusiva PlayStation, e Miles Morales non poteva non avere la sua occasione di mostrarsi su PC.

L’Uomo Ragno disegnato per la prima volta dalla nostrana Sara Pichelli ha esordito anche su PlayStation 5 (versione che trovate su Amazon al miglior prezzo), e ora segue il suo predecessore.

Il quale scatenò non poche polemiche all’annuncio della versione PC, con la community inferocita che ha giudicato gli sviluppatori come dei “bugiardi”.

Una versione che, come spesso accade, si è portata dietro anche la sua bella serie di bug di cui alcuni anche raccapriccianti.

Sapevamo già che Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarebbe arrivato su PC, ma non l’abbiamo mai visto né saputo una data di uscita.

Nel primo caso, Miles Morales si è messo finalmente in mostra su PC con un teaser trailer, eccolo qui:

Il trailer mostra alcune clip di tutto il gioco, con una lista finale che conferma che il titolo sarà pubblicato su Steam e Epic Games Store.

Pubblicato originariamente nel 2020 al lancio di PS5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è un gioco spin-off della serie di Insomniac.

Ovviamente il titolo seguirà lo stesso trattamento che ha avuto l’originale Marvel’s Spider-Man su PC, con una serie di migliore tecniche ed opzioni di visualizzazione impossibili per PS5 e, tantomento, PS4.

La buona notizia è che l’uscita è ancora prevista per il 2022, ma la brutta notizia è che non c’è ancora una data di uscita precisa.

Considerato che viene dichiarato un generico “autunno 2022” e che siamo a settembre… a questo punto l’uscita potrebbe essere davvero dietro l’angolo e, probabilmente, annunciata anche all’ultimo.

Nel frattempo potete scoprire alcuni dettagli del gioco, prima di metterci le mani sopra. Come il fatto che, a quanto pare, nel gioco sia stato svelato un segreto di Peter Parker, l’Uomo Ragno originale.

A proposito di brutte notizie, di recente anche Silksong ci ha (non) confermato la sua data di uscita, ma almeno uscirà su più piattaforme di quanto previsto.