Marvel’s Spider-Man Miles Morales, scoperto un “segreto” di Peter Parker

In attesa del nuovo capitolo sviluppato da Insomniac Games, i fan stanno riscoprendo in queste ore Marvel’s Spider-Man e il suo relativo spin-off dedicato a Miles Morales, ancora oggi ricchi di dettagli in attesa di essere scoperti dalla community.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare in offerta su Amazon) ripone naturalmente la maggior parte dell’attenzione alla storia dell’omonimo personaggio, senza però naturalmente trascurare il rapporto costruito insieme a Peter Parker.

E proprio l’iconico Spider-Man ha dimostrato, sia nelle trasposizioni fumettistiche e cinematografiche che in quelle videoludiche, di essere sempre pronto a entrare in azione, qualora la situazione lo richiedesse.

Un aspetto che è stato reso accuratamente anche in Marvel’s Spider-Man Miles Morales: un fan ha infatti scoperto che Peter Parker tiene sempre segreto uno spara-ragnatele pronto all’uso, anche quando non indossa il suo leggendario costume (via Game Rant).

Verso la fine dell’avventura sarà infatti possibile osservare una scena flashback, che include anche un momento divertente in cui Miles Morales incontra Peter Parker, ma in un momento in cui non ha ancora idea di come riuscirà a condizionare la sua vita.

L’utente Reddit hakusa11 ha però scoperto che utilizzando la modalità fotografica è possibile analizzare ancora più a fondo la scena, scoprendo che anche in abiti tradizionali Peter Parker tiene nascosto uno spara-ragnatele.

Sebbene questa sia una conoscenza ben nota ai fan di Spider-Man, ciò che appare sorprendente è il modo in cui gli sviluppatori hanno deciso di riprodurre fedelmente questo aspetto anche in una scena dove i giocatori non hanno alcun modo di scoprire il dettaglio, se non appunto utilizzando la photo mode per analizzare a fondo i modelli.

Peter Parker sembrerebbe inoltre utilizzare due modelli di spara-ragnatela diversa in base all’equipaggiamento: dato che si trova in abiti civili il suo gadget presenta infatti una colorazione nera, probabilmente per non attirare l’attenzione, a differenza della variante in costume che sarà invece di uno sgargiante colore rosso.

Un segreto decisamente interessante e che svela ancora una volta la passione che Insomniac Games ha dimostrato per uno dei supereroi più amati di sempre: per quanto riguarda Marvel’s Spider-Man 2, sembra che i fan saranno costretti ad attendere ancora a lungo prima di poterlo provare con mano.

Il team di sviluppo continuerà a lavorare duramente per rappresentare degnamente l’amichevole Spider-Man di quartiere, come dimostrato dall’assunzione di un nuovo art director che ha collaborato con l’MCU.

Nel frattempo, i fan potranno ingannare l’attesa proprio con i primi due amati capitoli della serie: entrambe le esclusive PlayStation sono in arrivo anche su PC.