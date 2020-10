Spider-Man Miles Morales, ci saranno altri personaggi giocabili? Insomniac chiarisce

L’originale Spider-Man di Insomniac Games permetteva in alcune sequenze di giocare nei panni di un altro personaggio, ma sarà lo stesso per Spider-Man Miles Morales?

Brian Horton, creative director presso Insomniac Games, ha fatto chiarezza sull’argomento in un’intervista video concessa a Game Informer.

Diversamente dal primo capitolo della serie sull’Uomo Ragno, questo sequel si concentrerà esclusivamente su Miles Morales.

Ciò vuol dire che, a differenza dell’originale in cui in alcune parti giocavamo come Mary Jane, stavolta Spider-Man e il suo alter ego di New York saranno i soli personaggi giocabili.

«Saremo Miles il 100% del tempo», ha spiegato Horton senza mezzi termini, come riporta Push Square.

«Volevamo concentrarci sulle due parti di Miles. Miles come ragazzino, come non eroe… e poi abbiamo ovviamente tutte le sue cose da supereroe. Ma, davvero, concentrarci su Miles ci ha permesso di mettere il massimo sforzo nel fornire la migliore esperienza di Miles possibile».

Questo esclude di fatto la possibilità che Peter Parker e il suo Spider-Man possano ritagliarsi degli spezzoni di gameplay nel nuovo capitolo.

Tuttavia, un recente gameplay di Spider-Man Miles Morales ha indicato come Parker sarà della partita anche in questo seguito.

Come parziale consolazione, sappiamo già che Miles avrà un amico speciale con cui coordinarsi e giocare, di tanto in tanto.