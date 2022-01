Marvel’s Spider-Man 2, i fan chiedono il ritorno di un’attività eroica

Dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo, i fan non hanno mai nascosto di possedere grandi aspettative per Marvel’s Spider-Man 2: il sequel di Insomniac Games ha un enorme potenziale per riuscire ad espandere maggiormente il già impressionante mondo aperto.

Marvel’s Spider-Man era infatti riuscito a rendere estremamente divertente volteggiare per la città e combattere il crimine proprio come l’amatissimo supereroe, al punto che i fan hanno iniziato a fantasticare sugli elementi che vorrebbero ritrovare nel suo successore.

E non si parla solo dei costumi, tra i quali con molta probabilità ci sarà la tuta simbionte «anticipata» da un bug del primo gioco, ma anche delle attività extra disponibili nell’open world.

Una delle richieste più popolari dei fan, come riportato da Game Rant, sarebbe infatti la possibilità di poter salvare i cittadini dagli incendi: si tratta di un’attività che era già presente in precedenti capitoli della serie.

Si tratta infatti di una missione extra che i giocatori di Ultimate Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 ricorderanno molto bene, ma che durante quegli anni non era stata accolta con estremo favore dal grande pubblico.

La reazione mista del pubblico era dovuta alle meccaniche relative al senso di ragno, meno intuitive e immediate in quei titoli rispetto all’ottimo lavoro svolto su Marvel’s Spider-Man, motivo per il quale molti fan vorrebbero veder ritornare queste attività con un gameplay rinnovato.

Potrebbe infatti essere molto interessante poter trovare casualmente questi eventi durante le nostre esplorazioni su Marvel’s Spider-Man 2, consentendo un diversivo da vero eroe rispetto ai soliti combattimenti contro i cattivi di turno.

Allo stesso tempo, Insomniac Games potrebbe decidere di rendere il tutto molto più spettacolare e rapido, proponendo una rapida sequenza con QTE per il salvataggio dei civili.

Non resta che aspettare di scoprire quali novità hanno realmente in serbo gli sviluppatori e vedere se le richieste dei fan in merito a questa interessante attività saranno esaudite.

Ovviamente quello che interessa maggiormente ai fan, in ogni caso, è scoprire come si evolverà la storia del noto supereroe: del resto, il boss finale del primo Marvel’s Spider-Man aveva già dimostrato tutta la loro abilità, che ha realizzato uno scontro commovente invece di dover ricorrere al fastidioso crunch.

Tra le novità in arrivo ci si potrà invece aspettare tanti nuovi costumi: tra questi potrebbe esserci anche «quella» tuta vista nel film Spider-Man No Way Home.