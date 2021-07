Spider-Man 2 per PS5 è già in sviluppo? Avvistamento social

Potrebbe essere già tempo per uno Spider-Man 2, stando ad un avvistamento social abbastanza inequivocabile.

La serie ha appena fatto il suo debutto su PS5 con Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ma potrebbe esserci già dell’altro.

Il nuovo capitolo è stato una sorta di spin-off, anche se ha contribuito ad introdurre il personaggio di Miles Morales.

Le speculazioni su un altro titolo della serie mainline non sono però mancate e, a quanto pare, lo sviluppo sarebbe effettivamente partito.

Tutto nasce dalla condivisione social di Nadji Jeter, l’attore dietro Miles Morales nell’ultimo capitolo di Spider-Man.

Jeter ha condiviso una fotografia in cui era possibile vederlo in una tuta da performance capture all’interno di uno studio adibito alla cattura.

La foto è stata rapidamente rimossa per via delle condizioni di riservatezza, presumiamo, imposte da Sony e Insomniac Games.

Tuttavia, come capita in questi casi, i fan sono stati abbastanza veloci da anticipare la rimozione e salvare la foto.

È bene notare che, dopo il suo debutto nel primo The Last of Us (come Sam), l’attore ha lavorato esclusivamente al franchise di Spider-Man.

Questo farebbe pensare che Jeter non avrebbe in piedi altri collegamenti con l’industria del gaming all’infuori dell’Uomo Ragno, e che dunque stia lavorando ad un nuovo capitolo.

Uno Spider-Man 2 non sarebbe di certo una sorpresa, visto anche il successo dell’ultimo titolo dedicato a Miles Morales.

Del resto, sappiamo che Insomniac Games ha lasciato appositamente degli interrogativi e delle tracce aperte nell’originale per dare spazio ad un seguito.

Lo studio fondato da Ted Price è stato recentemente impegnato in uno dei primi titoli per PS5, Ratchet & Clank Rift Apart, raccogliendo giudizi positivi dalla critica.