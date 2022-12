Spider-Man 2 è scomparso, ma gli Uomini Ragno tornano in un trailer

Marvel’s Spider-Man 2, seguito dell’amatissimo titolo per PlayStation 4, è atteso a dir poco dai fan dell’Uomo Ragno e di PlayStation.

L’episodio precedente, insieme all’avventura di Miles Morales, sono tornati nel frattempo su PlayStation 5 con una versione dedicata (la trovate sempre su Amazon).

E per non calmare affatto l’hype, di recente una sceneggiatrice ha lasciato intendere una probabile finestra di uscita per il gioco.

Spider-Man 2 è un po’ scomparso dalle scene, anche se c’è chi crede che presto tornerà a farsi vedere in maniera più approfondita.

Ed effettivamente i protagonisti del gioco si sono fatti vedere, ma nel trailer di un film.

Non un film qualunque ovviamente, tutt’altro, perché i due Spider-Man di Insomniac sono ufficialmente parte del multiverso di Across the Spider-Verse.

Il nuovo film, sequel del capolavoro Into the Spider-Verse che vedeva protagonista Miles Morales insieme a tantissimi altri Uomini Ragno, si è mostrato oggi con un nuovo trailer.

E, come potete vedere al minuto 1:25 circa, il Peter Parker e il Miles Morales di Insomniac Games fanno una comparsata:

Questo significa che, di fatto, i due videogiochi entrano nel canone cinematografico in via ufficiale. Che sia solo una comparsata o meno, il mondo del Ragno di Sony diventa sempre più agglomerato.

Sony è infatti co-proprietaria dei diritti sul personaggio insieme a Marvel ora, e quindi può disporne in ogni modo dal punto di vista creativo e produttivo.

Una conferma di una indiscrezione di circa un mese fa, che effettivamente lasciava intendere che il Peter Parker di Insomniac potesse sbarcare al cinema in qualche modo.

A questo punto speriamo che, prima o poi, Marvel’s Spider-Man 2 torni a mostrarsi veramente perché tutte le indiscrezioni che arrivano per quanto riguarda la trama sono sempre più interessanti.