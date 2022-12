Marvel’s Spider-Man 2, una sceneggiatrice potrebbe aver già svelato la finestra di lancio

Mentre Insomniac Games continua a lanciare indizi per un possibile reveal imminente di Marvel’s Spider-Man 2, una delle sceneggiatrici della prossima avventura di Peter Parker sembrerebbe essersi lasciata sfuggire un’informazione molto importante: la finestra di lancio.

Il sequel di Marvel’s Spider-Man (che trovate su Amazon) era già stato confermato più volte in uscita per il 2023, ma adesso sappiamo che potrebbe essere previsto un lancio per l’autunno del prossimo anno.

Gli utenti del forum ResetEra hanno infatti scoperto che Jamie Mayer, una delle sceneggiatrici di Insomniac Games, avrebbe pubblicato sul suo sito ufficiale per errore che l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 sarebbe prevista per autunno 2023.

La sceneggiatrice sembra essersi accorta in fretta dell’errore, che adesso è stato prontamente sistemato nella sua pagina ufficiale con un generico 2023, ma non prima che gli utenti scattassero screenshot e segnalassero quanto accaduto.

Se Insomniac e PlayStation confermassero ufficialmente tale indiscrezione, significherebbe che la finestra di lancio autunnale verrebbe confermata per la terza volta di seguito: ricordiamo infatti che i lanci originali di Marvel’s Spider-Man e dello spin-off Miles Morales sono avvenuti rispettivamente a settembre e novembre.

Considerando che gli sviluppatori hanno ribadito proprio di recente che il lancio nel 2023 è ancora confermato, un’uscita autunnale avrebbe sicuramente senso, anche se ovviamente non possiamo sapere con certezza se si sia trattato di uno sbaglio o di un’anticipazione trapelata per errore, ma reale.

BREAKING NEWS FOR MARVEL’S SPIDER-MAN 2!!! One of the Insomniac writers working on the game, @heavymeta3000, has seemingly confirmed on her personal website that Marvel’s Spider-Man 2 will be RELEASING IN FALL 2023!!! Makes sense, since that’s when the past games launched! pic.twitter.com/wAyEjfypy6 — Evan Filarca (@EvanFilarca) December 13, 2022

Per dovere di cronaca, segnaliamo che la sceneggiatrice ha anche riportato sul suo sito ufficiale che è al lavoro anche su Marvel’s Wolverine, ma per il capitolo dedicato a Logan non è stata ancora svelata alcuna ipotetica finestra di lancio.

In ogni caso, vi invitiamo come di consueto a prendere questa notizia con le dovute precauzioni: se dovessero arrivare ulteriori notizie sulla data di lancio di Marvel’s Spider-Man 2, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Se uniamo questo ulteriore indizio ai post misteriosi di Insomniac e all’arrivo a sorpresa del gioco su PlayStation Store, appare sempre più probabile che un annuncio possa essere previsto a breve.

Vedremo dunque se sarà effettivamente arrivato il momento di scoprire Venom in azione, che non ha alcuna intenzione di scherzare nel sequel di Spider-Man e si confermerà, ancora una volta, una minaccia da non sottovalutare.