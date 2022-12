Marvel’s Spider-Man 2 tornerà a mostrarsi a breve? Ci sono nuovi indizi

Potrebbe essere finalmente vicino, dopo una lunga attesa, il momento di rivedere in azione con un nuovo trailer Marvel’s Spider-Man 2, l’ultima esclusiva PS5 di Insomniac che proseguirà le avventure di Peter Parker.

Il primo capitolo della saga (lo trovate su Amazon) e il relativo spin-off dedicato a Miles Morales sono state tra le esclusive più apprezzate e vendute in casa Sony, dunque c’è comprensibilmente molta attesa per il secondo episodio che introdurrà Venom e che, stando agli ultimi indizi, potrebbe tornare a mostrarsi molto presto.

Qualche settimana fa gli sviluppatori avevano già rassicurato i fan sui tempi di sviluppo, anticipando che il lancio è ancora previsto per il 2023 e che mostrare i videogiochi richiede «tempo e risorse».

E il momento tanto atteso sembra essere quasi giunto: nelle scorse ore è infatti arrivato un misterioso tweet di James Stevenson, community director di Insomniac Games, che si è limitato semplicemente a pubblicare una gif di Marvel’s Spider-Man 2, senza alcuna scritta o contesto.

Ma proprio pochi istanti fa è arrivata un’altra sorprendente novità: alcune versioni di PlayStation Store hanno infatti già caricato una pagina ufficiale dedicata proprio al secondo capitolo di Spider-Man.

Al suo interno non è purtroppo disponibile alcun ulteriore dettaglio, né una data di lancio, ma il solo fatto che sia stata pubblicata e che non sia disponibile in tutti i paesi, come ad esempio la versione italiana di PS Store, rappresenta un altro forte indizio arrivato pochi istanti dopo il misterioso tweet delle scorse ore.

È possibile dunque che Insomniac Games si stia davvero preparando a un nuovo trailer di Marvel’s Spider-Man 2, che magari potrebbe mostrarci più da vicino il gameplay e il temibile Venom. Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme ufficiali, ma la community può anche finalmente iniziare a incrociare le dita.

Del resto, ricordiamo che già pochi mesi fa era stata anticipata la possibilità di un nuovo gameplay trailer, anche se non ha ancora visto la luce: chissà dunque che il momento così atteso non possa essere più vicino del previsto.

Siamo certi che tutti i fan non vedranno l’ora di vedere Venom in azione, soprattutto dopo che il suo interprete ha già anticipato che l’antieroe e avversario di Spider-Man non ha alcuna intenzione di scherzare.