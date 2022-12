Marvel’s Spider-Man 2, «Venom non scherzerà» nel sequel

L’attore di Venom del prossimo Marvel’s Spider-Man 2, Tony Todd, ha anticipato un’esperienza intensa e ricca d’azione quando il titolo per PS5 sviluppato da Insomniac Games verrà finalmente lanciato nei negozi.

Il team di sviluppo americano autore del primo gioco e dello spin-off Miles Morales (che trovate anche su Amazon) è pronto a tornare con un titolo che promette di essere realmente sorprendente per tutti i fan dell’Arrampicamuri.

Vero anche dopo il reveal di svariati mesi fa, il gioco – che arriverà nel corso 2023 – è letteralmente sparito dai radar, sebbene di tanto in tanto arrivino aggiornamenti per rassicurare i fan sull’avanzamento dei lavori.

Ora, dopo che alcuni giorni fa Todd aveva promesso “novità” mai arrivate, l’attore è tuttavia tornato a parlare della seconda avventura ufficiale di Spidey.

In una recente intervista con lo YouTuber Deeper Depths (via PlayStation Lifestyle), Todd è stato interrogato proprio su Marvel’s Spider-Man 2.

In risposta, l’attore ha portato l’esempio di una sequenza di Miles Morales in cui si vedono Peter e Miles inseguire Rhino per le strade di New York, distruggendo le cose lungo il percorso.

«È proprio così», ha detto Todd. «Venom non scherza, amico. A Venom non frega niente, a Venom non frega niente del nome che campeggia sul gioco, perché io sono te, tu sei me», ha continuato.

Todd ha aggiunto di aver finalmente ricevuto la sua PS5 di recente, elogiato anche i suoi co-protagonisti in Marvel’s Spider-Man 2 e i membri dello staff di Insomniac Games.

È improbabile che vedremo o sentiremo parlare del gioco fino al nuovo anno, ma siamo certi che nel corso del 2023 vedremo nuovamente Spidey, Miles e Venom in azione.

Parlando sempre di ragni, alcune settimane fa una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo è stata resa scaricabile gratis, per tutti.

Ma non è tutto: mesi fa uno sviluppatore del leggendario gioco di Spider-Man del 2000 uscito sulla prima PlayStation ha ammesso di essere pronto a lavorare su una remastered del classico a 32-bit.