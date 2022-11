Lo Spider-Man di Insomniac potrebbe arrivare al cinema, davvero

Sony ha da poco rilasciato la versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered, uno dei giochi più significativi tra quelli dedicati all’Arrampicamuri, tanto che ora il personaggio potrebbe addirittura approdare al cinema, proprio nella sua versione videoludica.

Il personaggio a cui il team di sviluppo americano Insomniac, autori anche dello spin-off su Miles Morales (che trovate anche su Amazon), ha dato vita, potrebbe infatti trovarsi presto ad affiancare altri Spider-Men.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo del resto raccontato che «gli utenti possono finalmente mettere la mani sulla versione migliore del primo titolo, che beneficia del supporto alle nuove tecnologie per vivere una più che dignitosa seconda giovinezza».

Quindi, in attesa di vederlo in azione nel sequel ufficiale, sembra proprio che anche lo Spidey di Yuri Lowenthal tornerà presto in azione.

Il sito The Cosmic Circus ha infatti riportato un’indiscrezione davvero molto interessante su Spider-Man Across the Spider-Verse, sequel del noto Into the Spider-Verse che uscirà il 2 giugno 2023 nelle sale USA.

Sappiamo infatti che il film includerà molte varianti dell’Arrampicamuri, tra cui a quanto pare si aggiungeranno anche lo Spider-Man di Tom Holland e quello di Yuri Lowenthal.

Se il primo è noto per essere il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, il secondo deriverebbe invece proprio dal videogioco Marvel’s Spider-Man (Lowenthal ha infatti doppiato la voce del protagonista nella versione originale).

Ma non solo: la medesima fonte ha anche reso noto che ci sono state delle discussioni per avere anche la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, visti insieme a Holland nel recente Spider-Man No Way Home.

Ovviamente, rimarchiamo il fatto che al momento parliamo solo di rumor, quindi attendiamo le conferme del caso.

