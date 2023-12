I migliori Yakuza/Like A Dragon | La classifica

Poco più di un mese fa Like A Dragon: The Man Who Erase His Name ha fatto il suo debutto sia su PC che sulle principali console casalinghe.

Il ritorno di Kazuma Kiryu sotto diverse spoglie è stato – come sempre – spettacolare sotto molti i punti di vista, grazie ad un gameplay rinnovato, divertente, e a una trama decisa che riesce ad intersecarsi tra gli spazi lasciati dai predecessori in maniera estremamente naturale.

Così naturale che, una volta posato il controller e guardando i titoli di coda, molti di noi si sono chiesti come hanno fatto a passare da Yakuza 6: The Song of Life e il rivoluzionario Yakuza Like A Dragon senza conoscere quello che davvero stava avvenendo dietro le quinte dei nostri personaggi preferiti, al punto che è davvero difficile, ormai, lasciare andare Kiryu.

L’uscita di un nuovo capitolo della serie Like A Dragon/Yakuza attira diversi videogiocatori che, incuriositi e affascinati dalle storie rocambolesche degli yakuza più famosi del mondo videoludico, vogliono recuperare da zero le gesta di Kiryu Kazuma e compagni.

Non è facile – lo riconosciamo – indirizzare correttamente un nuovo videogiocatore in questo mare-magnum fatto di beat ‘em up e colpi di scena. Come avviene sovente in ogni saga “corposa” come quella creata da Ryu Ga Gotoku Studio, molti sono coloro che consigliano di iniziare la saga seguendo l’ordine di uscita; quindi, dal primo capitolo (per comodità si parte dal remake, Yakuza Kiwami e poi proseguire nella numerazione); oppure, è possibile iniziare a seguire le gesta dei nostri eroi e anti-eroi partendo da Yakuza 0 che è il punto di partenza narrativo vero e proprio, ambientato nel 1988.

Qualche anno fa sembrava impossibile recuperare tutti i capitoli di Yakuza, molti di noi sono andati un po’ a tentoni iniziando da qualche numero “di mezzo” (c’è sempre stata nel menù l’opzione di rivedere gli eventi dei capitoli precedenti). Da poco, inoltre, Sega ha lanciato sul mercato cofanetti, edizioni remake con nuova grafica e ha reso disponibile tutti i capitoli su PS Plus, Game Pass e Steam e altre piattaforme di cloud gaming come Amazon Luna. Ad oggi l’offerta più completa è disponibile su Game Pass, in cui LaD: The Man Who Erase His Name ha fatto il suo debutto il 9 novembre.

Vediamo insieme, dopo questa veloce premessa, la nostra personale classifica dei migliori titoli di Yakuza (o Like a Dragon, se volete), in vista della prossima uscita.

I migliori Yakuza/Like a Dragon

6. Yakuza 5

Uscito in Giappone in formato fisico, nei mercati occidentali è stato reperibile solo in digitale. Il motivo per cui Yakuza 5 non ha avuto una copia fisica in Occidente è da ricercare nell'originale mancanza di interesse da parte degli sviluppatori nel lanciare ulteriori giochi della serie Yakuza sui mercati occidentali (cosa che oggi suona pazzesca, visto il crescente interesse per la saga anche in questa parte del globo). A seguito di una petizione da parte dei fan, Sega ha deciso di accontentare i fan delle nostre parti, pubblicando il quinto capitolo in ritardo ed esclusivamente in digitale.

Consideriamo Yakuza 5 uno dei migliori capitoli della saga per via del numero dei personaggi giocabili (ben cinque!) ognuno è un tassello fondamentale per ricostruire il grande mosaico finale. Inoltre, ogni personaggio è di stanza in una città giapponese diversa, ciascuna delle quali con un epicentro vivo e ricostruito nei minimi dettagli: c’è la ridente città di Fukuoka – in cui Kiryu per un po’ si stabilizzerà, con i suoi chioschi notturni – oppure la fredda Sapporo, con le caratteristiche vie piene di ramen bar.

Yakuza 5 viene ricordato per i mini-giochi più riusciti e memorabili della saga, come il lavoro da taxi driver per le vie di Fukuoka o le performance musicali della giovane Haruka Sawamura. È forse è il capitolo che ha osato di più alzare l’asticella in termini di mini-giochi e side-quest: sicuramente non il migliore a livello di trama, ma sicuramente è quello che si ricorda con più piacere.

5. Like a Dragon Ishin!

Dopo anni confinato nel mercato giapponese, Ishin! ha fatto il suo debutto in versione migliorata soltanto lo scorso anno. Si tratta di uno spin-off della saga canonica e che non riprende le gesta di Kiryu e compagni così come li conosciamo.

Eravamo, di fatti, un po’ scettici riguardo l’inserimento di questo capitolo all’interno di una classifica dedicata alla serie – ma alla fine abbiamo deciso di includerlo, in quanto cattura in ogni caso lo spirito delle bande criminali del periodo Edo e ci ripropone sostanzialmente gli stessi personaggi, con lo stesso smalto e rinnovato carisma, malgrado i nomi diversi.

Grazie al successo di Ghost of Tsushima (o così almeno si mormora) e di altri titoli ambientati nel Giappone feudale (vedasi Sekiro) il team di sviluppo ha deciso di far uscire anche dalle nostre parti il suo capitolo ambientato nel Giappone post-restaurazione Meiji.

Il titolo, oltre ad una trama pazzesca, offre gli stili di combattimento più particolari e divertenti di tutta la saga: doveroso ricordare quello che unisce il nobile uso della katana al revolver. Anche qui non potevano mancare i mini-giochi più irriverenti e vicini al contesto del tempo, come la preparazione dei ramen, la corsa di polli e… l’ipnotica danza delle geisha!

4. Yakuza 6: The Song of Life

Il sesto capitolo della saga di Kiryu non è stato molto apprezzato rispetto ai suoi predecessori: si tratta, in ogni caso, di un titolo qualitativamente altissimo e ricco di guest star: ad esempio, il celebre comico, attore e regista Takeshi Kitano presta il suo volto e la sua recitazione a Toru Hirose, capo della famiglia omonima di stanza a Onomichi, piccola cittadina portuale della prefettura di Hiroshima, in cui Kiryu abiterà per un po’.

Proprio in virtù di questa nuova location, The Song of Life è in grado di dare dei ritmi molto più pacati rispetto ai titoli del passato, abbracciando la vita catartica di provincia. Il piccolo paese di pescatori di Onomichi è stato fedelmente riprodotto, dagli haiku al bordo delle strade al tempio che si eregge sulla collina e sovrasta la città.

Impreziosito anche dalla nuova veste grafica del Dragon Engine, Yakuza 6 è un capitolo anche bello da vedere e sicuramente da recuperare, perché propone degli importantissimi snodi narrativi per la vita di Kiryu e gli altri comprimari.

3. Like a Dragon: The Man Who Erased His Name

Capitolo “ponte” tra la serie beat ‘em up e le uscite “ruolistiche”, Like A Dragon: The Man Who Erase His Name fu inizialmente concepito come DLC di Yakuza: Like A Dragon per colmare un po’ quel gap che si era creato tra le due anime della saga.

Tuttavia, nel corso dello sviluppo, il gioco aveva ormai preso la sua “personalità” tant’è che poteva benissimo diventare un capitolo standalone che andasse a spiegare come si era arrivati ad un certo punto di svolta. Ed ecco che, da capitolo “riempitivo”, LAD: The Man Who Erase His Name è diventato addirittura uno dei capitoli – secondo noi – migliori dell’intera saga, grazie alla caratterizzazione dei personaggi sempre più accurata e realistica.

Ricordate quando, in questo speciale, avevamo parlato dello yakuza nobile e decadente? Questo nuovo capitolo si apre con forti tinte noir, una Tokyo notturna, non esente da pericoli e il nostro vecchio Kiryu Kazuma che – come sempre – arriva per fare giustizia per le persone più deboli. Questa aura di “invincibilità” e freddezza pian piano si spegne e la maschera che ha sapientemente portato per diversi anni si sgretola, mostrando definitivamente il suo lato più umano, facendo spazio alle emozioni più prorompenti e autentiche.

Malgrado gli asset riciclati della familiare Sotenbori di Osaka, il gameplay presenta un nuovo stile ("Agente") che permette l’uso di diversi gadget moderni, dai droni ad un filo luminoso che avvolge i nemici e li fa cadere a terra. Con queste trovate, lottare contro i nostri avversari è più avvincente e porta sempre a cercare lo scontro, sia tra le strade di Osaka che nella nuova arena, chiamata Castello, punto nevralgico della storia di Kiryu.

2. Yakuza: Like a Dragon

Conosciuto in Giappone come Ryu Ga Gotoku 7, mentre in Occidente si è deciso di non usare più la numerazione ufficiale e di prendere il nome originale Like A Dragon per segnare un punto di svolta tra il passato e il presente.

Il concept di Yakuza: Like A Dragon nasce da un semplice pesce d’aprile fatto dagli sviluppatori: trasformare lo stile di Yakuza in un gioco di ruolo a turni e farlo ricalcando uno dei titoli più famosi del genere: Dragon Quest. A seguito dei pareri stra-positivi del pubblico, il team di sviluppo ha deciso davvero di trasformare la saga di Yakuza in un gioco di ruolo a turni che, alla fine, si è rivelato estremamente convincente nelle tematiche e nel gameplay, mantenendo la stessa irriverenza dei capitoli originari.

Per supportare l’espediente del gioco di ruolo, gli sviluppatori hanno fatto in modo che il nuovo protagonista Ichiban Kasuga fosse un grande fan della saga dedicata agli eroi della luce – ai quali si ispira chiaramente emulando persino mosse e pose dei protagonisti disegnati dall’inconfondibile tratto di Akira Toriyama.

I nuovi capitoli con protagonista Ichiban presentano una trama profonda e intricata, senza nulla togliere ai precedenti, e dei membri del party di tutto rispetto, ognuno dei quali eccelle in qualcosa (proprio come nei JRPG); Yakuza Like a Dragon entra di diritto in questo podio al secondo posto, non solo per l’audacia degli sviluppatori, ma per la sua coerenza narrativa e ludica che ha permesso alla saga di eccellere anche in un genere che non è (era) il suo.

1. Yakuza 0

Come non amare Yakuza 0? Ci catapulta in un periodo ben preciso, fondamentale per la storia sociale moderna giapponese: la “bolla economica” degli anni Ottanta, raccontata in maniera volutamente esagerata e tagliente.

La bolla, in breve, era caratterizzata da un aumento significativo dei prezzi delle azioni e dei terreni: questa crescita era alimentata principalmente dalla speculazione e da un facile accesso al credito, anziché da una reale impennata economica. Per sottolineare questo facile accesso al mercato immobiliare, Ryu Ga Gotoku Studio, tra le tante cose, ha implementato un mini-gioco relativo all’acquisto e alla rivendita di lotti immobiliari.

Yakuza 0 si pone come un vero e proprio specchio della società del tempo, oltre ad essere un capitolo diviso in due parti: una è interamente dedicata a Kiryu, quindi a Kamurocho, l’altra dedicata invece all’antieroe più amato della saga, Majima Goro e la sua repentina discesa nella follia – ovviamente tutto tra le strade di Osaka, città di origine dell’alleanza Omi (che si rifà alla reale famiglia Yamaguchi del Kansai).

Stili di combattimento diversi per i due protagonisti, arricchiti da tre o quattro diverse varianti, fanno di Yakuza 0 il capitolo più divertente e memorabile della serie, sicuramente il valido punto di partenza della saga per tutti coloro che vogliono seguire – per la prima volta – la storia degli yakuza più famosi del mondo videoludico.

In conclusione

Abbiamo raccolto una nostra personale classifica dedicata ai titoli della saga Yakuza/Like a Dragon più riusciti. È stato molto difficile quali inserire ai primi posti in quanto sono tutti unici e speciali nel loro genere, dal primo capitolo uscito per PS2 ai più recenti rifacimenti chiamati Kiwami.

La saga è di alto livello, anche negli spin-off ambientati nello stesso mondo narrativo (Judgment ne è un valido esempio) e non smette mai di migliorarsi: il prossimo Yakuza: Like a Dragon Infinite Wealth (in patria conosciuto come Ryu Ga Gotoku 8) promette già di elevarsi ad uno dei titoli più ambiziosi dell’intero franchise e – per la prima volta – abbandonerà le strade giapponesi per far posto alla splendida Honolulu: questo, però, non significa vacanza.

I nostri antieroi dei bassifondi criminali, purtroppo per loro, non smettono mai di lavorare. Buon per noi, invece: non vediamo l’ora di rivestire i panni di Ichiban Kasuga e di raccontarvi come andrà, magari per scoprire se il nuovo capitolo si ritaglierà un post in questo nostra classifica.

Like a Dragon: The Man Who Erase His Name è disponibile sulle principali piattaforme e su PC dal 9 novembre 2023. Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile sul mercato a partire dal 26 gennaio 2024.