Come ci è arrivata Kojima Productions a Lucca Comics & Games?

Emanuele Vietina

Kojima Productions è una sorta di dream making collettivo. Abbraccia tutti i media: musica, editoria, fumetto, cinema. E sappiamo che la musica sarà importantissima anche in Death Stranding 2: Woodkid sarà molto centrale in quest’ultima opera. Ma c’è anche tanta Italia in Death Stranding 2: Luca Marinelli, sua moglie Alissa Young. Dalle parole dello stesso Kojima, quando Marinelli ha recitato, è successo qualcosa di raro: lo studio si è fermato, come capita con grandi attori. L’alchimia tra Luca e Alissa è stata straordinaria per il maestro.



Noi diciamo sempre che Lucca è un grande salone di tanti linguaggi diversi. Ormai è diventato il festival del sogno autoriale. Non importa se Game of Thrones, Il Signore degli Anelli partano dalla letteratura per diventare fumetto, videogioco o musical: Lucca celebra il sogno dell’autore.



Quindi, quando Kojima Productions ci darà gli elementi del World Tour, noi cercheremo sempre di allargare l’indagine, sviluppare traiettorie, approfondire l’interdisciplinarità di un talento come Kojima, che possiamo definire quasi rinascimentale, leonardesco: confina in tutti i territori artistici.