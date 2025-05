Kojima Productions sarà a Lucca, in Italia: ecco i dettagli

Con un comunicato stampa arrivato alla nostra redazione, Kojima Productions ha annunciato l'intenzione di promuovere il lancio di Death Stranding 2 con un tour mondiale speciale, che avrà una tappa speciale anche in Italia.

Il Death Stranding World Strand Tour 2 farà visita a 12 luoghi in tutto il mondo, concludendo il suo viaggio proprio in Italia, nello specifico a Lucca.

Questo tour permetterà agli appassionati di celebrare l'universo di Death Stranding insieme al team di sviluppo, con tanto di ospiti speciali ed eventi disponibili ad ogni tappa.

Al momento non sappiamo se sarà presente anche lo stesso Hideo Kojima o soltanto altri sviluppatori, ma sarà in ogni caso un'opportunità da non lasciarsi scappare per gli appassionati della saga e per chi avrà già avuto modo di godersi il secondo capitolo (che potete prenotare su Amazon).

Come vi anticipavo in apertura, la tappa di Lucca sarà l'ultima in ordine cronologico: di seguito trovate tutte le città mondiali in cui sarà possibile assistere al tour.

8 giugno - Los Angeles

14 giugno - Sydney

26 giugno - Tokyo

28 giugno - Parigi

30 giugno - Londra

4 luglio - Seoul

6 luglio - Taipei

9 luglio - Hong Kong

12 luglio - Shanghai

Agosto - Riyadh

Ottobre - San Paolo

Novembre - Lucca

Al momento non è stata data dunque una data più precisa per l'arrivo di Kojima Productions in Italia, ma vista la location è facile presumere che il tour dovrebbe svolgersi in occasione del Lucca Comics & Games 2025.

Lo studio di sviluppo non ha svelato ulteriori dettagli su questo tour, comunicando che ulteriori aggiornamenti e informazioni saranno comunicati "presto".

In ogni caso, se avevate già intenzione di fare visita a Lucca nel mese di novembre, ora avrete un motivo in più per tenere d'occhio questo appuntamento.

Ricordiamo anche che per i fan italiani non sarà l'unica occasione di celebrare Death Stranding: a gennaio 2026 potremo infatti assistere al concerto ufficiale.