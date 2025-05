Death Stranding 2 tra futuro, Marinelli e pandemia: intervista a Hideo Kojima

Hideo Kojima

Con il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, la maggior parte dei cambiamenti si è concentrata sul game design e sulla storia.





Vorrei che ricordaste il primo Metal Gear Solid, dove bisognava davvero concentrarsi sull’infiltrazione, altrimenti era Game Over. All’inizio del gioco, prima di arrivare all’ascensore, non si avevano armi, ma una volta superata quella parte, si poteva ottenere l’accesso ad alcune armi. Il motivo per cui avevo fatto questo è che, se avessi messo un’arma sin dall’inizio, i giocatori l’avrebbero usata per eliminare i nemici. Non sarebbe stato più un gioco “stealth”. È per questo che l’ho tolta deliberatamente, ma molti odiavano quella scelta e tanti nemmeno riuscivano ad arrivare all’ascensore. Nel primo Metal Gear Solid avevamo inserito molte meccaniche per insegnare cosa fosse lo stealth.



Così per MGS2, sapevo che le persone ormai capivano meglio il concetto, quindi ho reso le armi più accessibili. Si poteva persino mirare a specifiche parti del corpo dei nemici. Per Death Stranding 2: On the Beach ho usato lo stesso approccio.





All’inizio era un gioco incentrato sulle consegne, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, quindi alcune persone potevano sentirsi frustrate da ciò. Ma ora il pubblico ha familiarità con l’idea di un gioco simile, quindi in Death Stranding 2 volevo dare più libertà ai giocatori, anche a chi desidera combattere, per esempio. Ora si possono usare le armi – si può, ma non è obbligatorio. Si possono usare veicoli e moto – in questo secondo capitolo è tutto più accessibile.





È sempre un gioco di consegne, ma volevo offrire più libertà a livello di meccaniche di gioco – questo era l’obiettivo.





Per quanto riguarda la storia, se nel primo Death Stranding si parlava soprattutto di Sam e Cliff, questa volta si parla di chi è Lou, del rapporto tra Sam e Lou, e si ha un approfondimento sullo stesso personaggio di Sam. Questo era l’obiettivo narrativo di Death Stranding 2: On the Beach.