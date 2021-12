SpazioGames Awards 2021: vota i tuoi giochi dell’anno!

Ebbene sì, è di nuovo il momento dell’anno in cui ci si guarda indietro per tirare un po’ le somme su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi e noi videogiocatori, in particolare, siamo molto bravi a soppesare le nostre valutazioni, a colpi di GOTY.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ai The Game Awards in cui la giuria selezionata da tutto il mondo ha incoronato It Takes Two come gioco dell’anno, ma questa volta a essere chiamati in causa siete voi: come lo scorso anno, in cui ci inondaste di voti per eleggere i migliori giochi del 2020, potete ore scegliere i vostri giochi dell’anno per assegnare gli SpazioGames Awards, con cui incoroneremo i titoli imperdibili del 2021.

La nostra redazione al gran completo (il voto di ogni redattore aveva lo stesso peso, ndr) ha individuato le nomination dei nostri premi, proponendovi cinque candidati per ogni categoria, tra cui voterete i vostri preferiti.

» Vota i tuoi giochi dell’anno per gli SG Awards 2021 «

Avete tempo per votare fino alle ore 16.00 del 29 dicembre: a quel punto, i giochi saranno fatti e, raccolte le statistiche, procederemo a rendere noti i vincitori degli SG Awards 2021 entro la fine dell’anno! Come lo scorso anno, pubblicheremo un articolo in cui sveleremo sia i vincitori delle votazioni delle redazione, sia i vincitori secondo i voti dei lettori, in modo che ci sia spazio per tutti i pareri.

Potete procedere con le votazioni direttamente di seguito o, se preferite, accedendo a questo link. Non possiamo che augurare buona fortuna a tutti i candidati e, mai come in questo caso, che vincano i migliori!

Caricamento…

Di seguito, vi proponiamo un rapido viaggio tra i nostri candidati al GOTY, che come spiegato sono stati identificati sommando i voti espressi in un sondaggio interno da tutta la redazione.

Potete votare i vostri GOTY fino al 29 dicembre

Metroid Dread ha rappresentato una vera e propria punta di diamante nella line-up di Nintendo per il 2021. Il ritorno di Samus firmato da Mercury Steam è riuscito a rispolverare la formula in due dimensioni dello storico franchise, senza tradirla ma senza adagiarsi eccessivamente sugli allori: il risultato è un videogioco capace di sedurre sia i veterani che i neofiti. Sulle nostre pagine, ha portato a casa una valutazione di 9/10.

Halo Infinite segna il grande ritorno di Master Chief. Dopo lo sviluppo fatto di alti e bassi, 343 Industries è riuscita a confezionare un videogioco memorabile per gli appassionati della saga e che osa con alcune meccaniche di gameplay come il rampino, tanto in un multiplayer che tenta la via del free-to-play e dei battle pass per diventare una costante nella vostra vita videoludica, quanto in una campagna che si fa ricordare. Nella nostra recensione ha portato a casa una valutazione di 9/10.

Returnal si è ritrovato sulle spalle il peso dei primi mesi dell’anno su PS5, con Housemarque che non solo ha retto la pressione, ma ha anche confezionato un videogioco di straordinaria atmosfera, dall’intelligente piglio ludico e con un livello di sfida da non sottovalutare. Indubbiamente una delle tappe obbligate del 2021, come spiegato nella recensione in cui abbiamo assegnato all’avventura di Selene una valutazione di 8/10.

Resident Evil Village riprende quanto di buono fatto da Resident Evil VII lasciandovi con addosso quella bella sensazione: Capcom sta facendo le scelte giuste e i rischi presi rivoluzionando il suo franchise più famoso sono stati oculati e sensati. Il risultato è un titolo horror di grande fascino, con alcuni momenti già diventati iconici, che vi farà sentire di volerne ancora. Nella nostra recensione, gli abbiamo assegnato una valutazione di 9/10.

Deathloop rappresenta il ritorno in grande stile – è proprio il caso di dirlo – di Arkane Lyon, team già autore dei due Dishonored. Con la sua doppia anima che lo rende esclusiva PS5 mentre è prodotto da uno degli Xbox Game Studios, il gioco vanta la direzione artistica di Sebastien Mitton e riesce a riproporre quel gameplay emergente che ha reso celebri Corvo ed Emily, in un sistema di loop in cui vi troverete piacevolmente intrappolati a caccia dei vostri bersagli. Nella nostra recensione, Deathloop ha portato a casa una valutazione di 8,2/10.