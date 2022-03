Spartacus, il Game Pass di Sony, potrebbe essere stato svelato da… Xbox

Una delle indiscrezioni più interessanti riguardanti il futuro di Sony è sicuramente il possibile arrivo di Spartacus, una nuova iscrizione che dovrebbe fondere al suo interno i servizi PlayStation Plus e PS Now.

L’idea sarebbe quella di creare una vera e propria alternativa a Xbox Game Pass, ormai un vero punto di forza della concorrenza di casa Microsoft, ma da parte di Sony al momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale.

L’indiscrezione è giunta alla luce grazie a un dettagliato report di Bloomberg, secondo il quale Spartacus dovrebbe essere lanciato addirittura nei prossimi mesi, dato che l’uscita sarebbe prevista per la Primavera 2022.

Pur non avendo ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale, i sospetti dei fan sull’imminente arrivo del nuovo servizio sono sempre più forti: proprio all’inizio del mese, sono stati in tantissimi a segnalare come l’iscrizione a PlayStation Plus avesse incluso anche l’abbonamento Now, anticipando probabilmente la nuova operazione.

Ulteriori conferme adesso potrebbero essere arrivate addirittura da Xbox: come riportato da Push Square, non è infatti passata inosservata una dichiarazione di Sarah Bond, presente insieme a Phil Spencer alla Game Developers Conference.

In riferimento proprio al successo ottenuto da Xbox Game Pass, la casa di Redmond si è infatti detta convinta che presto tutti i competitor seguiranno una strada simile, ma è stata una frase in particolare ad attirare l’attenzione:

«Noi abbiamo i nostri abbonamenti, Sony ha annunciato i suoi e mi aspetto che altre piattaforme facciano lo stesso perché sono davvero, davvero buoni sia per i giocatori che per gli sviluppatori».

Nonostante le dichiarazioni cariche di entusiasmo da parte di Sarah Bond, occorre sottolineare che Sony non ha ancora annunciato nulla del genere: al momento, gli unici piani previsti su console PlayStation restano i servizi Plus e Now, non ancora fusi in un unico programma.

Xbox potrebbe dunque aver anticipato l’annuncio di Spartacus, un servizio che, se le indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, probabilmente non resterebbe un mistero per le altre piattaforme.

Ovviamente, potrebbe anche essersi trattato di un semplice errore di comunicazione: Microsoft avrebbe potuto anche riferirsi alla semplice presenza dei già esistenti PlayStation Plus e PS Now, sbagliando nel definire il tutto come fosse un «nuovo annuncio».

Probabilmente riusciremo ad avere maggiori certezze sull’argomento soltanto nelle prossime settimane: nel frattempo, vi invitiamo a prendere questo «reveal» con le dovute precauzioni del caso.

C’è da dire che le ultime operazioni di Sony sembrano ormai aprire sempre di più le porte al lancio di Spartacus: non è infatti passato inosservato un piccolo cambiamento nella promozione dei giochi gratis PlayStation Plus, che ne anticiperebbe l’arrivo.