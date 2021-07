Bloodborne, scoperta una location misteriosa (dopo 800 ore di gioco)

Tra i vari giochi FromSoftware il ben noto Bloodborne è senza dubbio considerato all’unanimità come uno dei soulslike migliori di tutti i tempi.

Con leggero distacco rispetto a Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, l’avventura a Yharnam ha lasciato un qualcosa di più nel cuore di un gran numero di giocatori.

Giocatori che, ad anni dall’uscita del gioco su PS4, continuano a scoprire curiosità di ogni genere, come il terrificante boss tagliato dalla versione finale.

Per non parlare della mappa a colori che non vi farà più perdere, sicuramente utile a vivere con più “spensieratezza” (notare le virgolette) le nostre traversate all’interno delle spettrali location del titolo From.

Ora, via Reddit, un giocatore sembra aver scovato una location mai vista prima, sfuggita agli occhi nonostante le numerose ore di gioco.

L’utente SeveredLoki si è infatti accorto di una stanza contenente al suo interno un gran numero di dipinti davvero molto suggestivi (e tetri), dopo ben 800 ore trascorse in Bloodborne.

Come notato anche dagli altri utenti del forum, si tratta di una delle più intriganti locazioni mai apparse nel gioco, sebbene anche ad altri giocatori la sua ubicazione fosse inizialmente del tutto ignota.

Poco sotto, l’immagine che mostra la stanza in questione coi quadri appesi alla parete.

La location coi dipinti si trova all’intero del castello di Cainhurst, più precisamente nella stanza piena di dame fantasma.

All’interno di questa particolarissima sezione del castello, il giocatore può recuperare l’abito del nobile (quello indossato da Arianna).

Non è la prima volta che i giocatori decidono di approfondire ogni lato di Bloodborne: tempo fa un utente ha compilato un’interessantissima classifica dei boss del gioco, basandosi sulla lore e non sul grado di difficoltà.

Ma non solo: alcune settimane fa era emersa l’indiscrezione che FromSoftware fosse al lavoro sul sequel spirituale dell’amato Bloodborne, notizia purtroppo mai confermata.

Infine, avete visto anche che abbiamo provato ad elencare 5 dettagli che dovrebbe fare Bloodborne 2 per soddisfare gli appassionati.