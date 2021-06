Bloodborne, la mappa (a colori) di Yharnam non vi farà più perdere

L’ambientazione gotica di Yharnam, la città antica in cui si svolge Bloodborne, è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti della produzione From Software, ma la cui navigazione può essere molto difficoltosa.

Il layout della città di Bloodborne spesso e volentieri assomiglia infatti ad un vero labirinto, rendendo per qualche giocatore problematico riuscire a proseguire la propria avventura.

Si tratta ancora oggi di uno dei titoli più amati dai fan della software house, al punto che il team starebbe pensando di realizzarne un sequel spirituale.

Per poter giocare a quest’avventura su PC è necessario invece essere muniti di un abbonamento a PlayStation Now: non a caso è stato infatti il titolo più giocato nel corso della primavera.

Un fan ha realizzato la mappa completa a colori di Bloodborne.

Per venire incontro ai giocatori in difficoltà, come riportato da Game Rant, l’utente Reddit Hypnotyks ha deciso di realizzare una comoda mappa di Yharnam, con la quale perdersi adesso dovrebbe essere praticamente impossibile.

La mappa presenta colori per ogni area del gioco ed include anche l’area presente in Hunter’s Nightmare, per poter essere sicuri di godersi al meglio tutta l’esperienza principale di Bloodborne senza eccessive difficoltà.

Potete osservare voi stessi il lavoro dell’utente nel post pubblicato nel forum dedicato al titolo di From Software:

Il layout della mappa è sicuramente molto interessante, anche se purtroppo non include tutti i contenuti dell’espansione The Old Hunters: Hypnotyks ha ammesso che le location non si interfaccerebbero molto bene con la mappa realizzata.

Un peccato che non siano state incluse, seppur la motivazione sia comprensibile: i fan possono dunque solamente immaginare come sarebbe venuta fuori in circostanze diverse.

In ogni caso, considerando che il titolo è uscito nell’ormai lontano 2015, è sicuramente sorprendente vedere come la community del gioco continui ad essere molto attiva anche oggi.

I fan stanno ancora aspettando che arrivi una patch next-gen ufficiale: nel frattempo, un video è già stato in grado di mostracelo in 4k a 60 FPS.

Non è ancora arrivato l’annuncio di un sequel, ma questo non ha fermato una parte della community ad immaginarsi come sarebbe un secondo capitolo.

Anche in un nostro speciale abbiamo voluto sottolineare 5 cose che dovrebbe fare un ipotetico Bloodborne 2, per permetterci di continuare la Caccia nel migliore dei modi.