Soulslike accusato di aver “rubato” da Elden Ring: la vicenda si è risolta

Bleak Faith Forsaken, l’ultima fatica di Archangel Studios, è stato di recente protagonista di una polemica per via di alcune incredibili somiglianze con le opere di FromSoftware, in primis Elden Ring.

Si è infatti diffusa l’accusa di aver addirittura “rubato” alcune animazioni direttamente dall’ultimo souls Bandai Namco (lo trovate su Amazon), con tanto di video confronto come prova schiacciante.

L’accusa è arrivata dall’utente Meowmaritus, autore del tool Dark Souls Anim Software, che si è preoccupato di sottolineare come l’utilizzo del suo strumento per “rubare” dai giochi FromSoftware non è consentito.

Ora, come riportato anche da Games Radar, sembra proprio che Archangel Studios abbia ammesso le sue responsabilità, con la promessa di prendere provvedimenti.

Dopo che l’action-RPG indie Bleak Faith Forsaken è stato accusato di aver rubato le animazioni da Elden Ring, lo sviluppatore del gioco ha rimosso tutti gli asset in questione.

All’inizio di questa settimana, il team Archangel Studios era finito sotto tiro per poi negare le accuse, affermando di aver acquistato le risorse dal Marketplace Epic e sostenendo di essere sempre stato trasparente nell’utilizzare il marketplace come parte dello sviluppo del gioco.

Ora, Archangel ha deciso di rimuovere tutti gli asset di animazione in questione da Bleak Faith Forsaken. Lo studio ha dichiarato di aver contattato Epic per un’indagine sugli asset, ma gli è stato risposto che «Epic non è in grado di verificare in modo indipendente tali diritti ed Epic non fornisce alcuna garanzia in tal senso agli acquirenti dei contenuti».

Da allora le risorse sono state rimosse dal Marketplace di Epic e Archangel ha deciso di agire di conseguenza. «La risposta di Epic non ci soddisfa e quindi abbiamo deciso di sostituire gli asset acquistati dal negozio nei prossimi giorni.»

Insomma, a quanto pare siamo arrivati alla fine di una vicenda che è diventata virale in brevissimo tempo e che non poteva essere ignorata dagli autori: del resto, la somiglianza con produzioni come Dark Souls era evidente sin dall’inizio.

