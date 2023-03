Un nuovo soulslike è stato accusato di aver “rubato” da Elden Ring: gli autori fanno chiarezza

Lo scorso 10 marzo è uscito sul mercato un nuovo soulslike particolarmente interessante: stiamo parlando di Bleak Faith Forsaken, l’ultima fatica di Archangel Studios che è stato protagonista di una polemica per via di alcune incredibili somiglianze con le opere di FromSoftware.

In particolare, nelle ultime ore si è diffusa fortemente l’accusa di aver addirittura “rubato” alcune animazioni direttamente da Elden Ring (lo trovate su Amazon), con tanto di videoconfronto come prova del presunto torto.

Una vicenda che è diventata virale in brevissimo tempo e che non poteva essere ignorata dagli autori: del resto, un conto è sottolineare le innegabili somiglianze con produzioni come Dark Souls, un altro è accusare di avere addirittura rubato dettagli dai giochi di maggior successo.

Come riportato da DSOGaming, l’accusa è arrivata dall’utente Meowmaritus, autore del tool Dark Souls Anim Software che si è preoccupato di sottolineare come l’utilizzo del suo strumento per “rubare” dai giochi FromSoftware non è assolutamente consentito.

Meowmaritus ha poi realizzato un videoconfronto che mostra le animazioni di Bleak Faith Forsaken ed Elden Ring, con un risultato che effettivamente sembrava lasciare poco spazio ai dubbi:

Saw this footage floating around. Bleak Faith: Forspoken is 100% using animations ripped directly 1:1 from Elden Ring.

I do NOT condone people using my DS Anim Studio software to aid in exporting animations to include in commercial products or sell them on Epic Games Store. pic.twitter.com/9JHGMeu9as

— Meowmaritus (@meowmaritus) March 12, 2023