Elden Ring, Shadow of The Erdtree è stato sotto il nostro naso per circa un anno e nessuno se n’era accorto

FromSoftware e Bandai Namco hanno da poco alzato ufficialmente il sipario su Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring che ha mandato in estasi i fan.

L’ultimo gioco dai creatori della serie di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è un prodotto che non ha mai visto calare l’interesse nel corso dei mesi.

L’annuncio del DLC è arrivato a sorpresa, con un messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter del gioco, sebbene a quanto pare un “assaggio” del contenuto scaricabile era già arrivato circa un anno fa.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Shadow of the Erdtree è stato sotto il naso di molti per tutto questo tempo, e nessuno se n’era accorto.

Il DLC di Elden Ring è stato finalmente svelato alla fine di febbraio, dopo un lungo anno di speculazioni, voci e fughe di notizie. I fan erano alla ricerca disperata di informazioni sull’arrivo del DLC e sul suo contenuto.

Shadow of the Erdtree, tuttavia, è stato una sorpresa, soprattutto perché è stato rivelato in un martedì del tutto casuale, anche se a quanto pare è stato proprio sotto i nostri occhi per circa un anno.

Come scoperto dall’utente markymark9000 su Reddit, l’11 marzo 2022 è stato pubblicato un tweet che diceva: «Tu sei la speranza dell’Ordine d’Oro, Senzaluce. Le tue scelte plasmeranno il futuro di tutti coloro che dimorano all’ombra dell’Erdtree (Shadow of the Erdtree, in lingua originale, n.d.R.]».

You are the hope of the Golden Order, Tarnished. Your choices will shape the future of all who dwell in the shadow of the Erdtree.#ELDENRING pic.twitter.com/dTp3UC7Q7k — ELDEN RING (@ELDENRING) March 11, 2022

Poco meno di un anno dopo, Shadow of the Erdtree è stato rivelato essere il nome del DLC, ma per tutto il tempo un innocuo tweet era lì ad anticiparci la cosa. Che sia voluto o no, non ci è dato sapere (ed è giusto così).

Restando in tema, avete letto che un altro mito ha invece deciso di prepararsi al suo grande ritorno, proprio in occasione dell’uscita del DLC? Stiamo ovviamente parlando di Let Me Solo Her.

Ma non solo: abbiamo pensato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring per creare ancora nuove ipotesi sull’affascinante trama del titolo di FromSoftware.