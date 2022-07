Soulframe è il nuovo RPG open world ispirato a Elden Ring (ed è gratis): ecco il trailer ufficiale

Durante la conferenza Tennocon 2022 è arrivato un annuncio particolarmente atteso dai fan: gli sviluppatori di Warframe hanno infatti svelato Soulframe, un nuovo MMO RPG open world totalmente gratuito.

Il nuovo titolo di Digital Extremes è particolarmente ambizioso: non solo sarà infatti ispirato alle opere di Studio Ghibli come Principessa Mononoke, ma anche al recente e amatissimo soulslike Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in offerta su Amazon)

Gli eventi Tennocon sono spesso fonte di notizie particolarmente attese dai fan di Warframe, svelando tutte le novità in arrivo per il popolare free-to-play: in questo caso ad accoglierli c’è stato anche uno spettacolare trailer cinematografico del nuovissimo Soulframe.

In un’intervista rilasciata al The Washington Post (via PCGamesN), il director Steve Sinclair ha voluto chiarire che, nonostante il titolo possa far pensare il contrario, non è stato ispirato da Dark Souls: a livello di gameplay è stato però un altro grande capitolo di FromSoftware, ovvero il già citato Elden Ring.

Il director ha infatti ammesso che l’open world ambientato nell’Interregno è stato «oggetto di lunghe conversazioni», arrivando ad ammettere che si tratta di un gioco fantastico e di averne ammirato il sistema di combattimento.

Nel trailer ufficiale che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è già possibile osservare alcuni spezzoni proprio del gameplay di Soulframe, tuttavia ci vorrà ancora molto tempo prima che il titolo sia completo.

Sinclair ha infatti confessato che secondo lui era perfino troppo presto per poter annunciare il nuovo RPG open world free-to-play, svelando dunque che il trailer è stato semplicemente un modo di fare una sorpresa ai fan.

Attualmente non sappiamo dunque quando sarà disponibile ufficialmente e su quali piattaforme: non ci resta che attendere dunque che Digital Extremes sia in grado di fornirci ulteriori notizie più precise.

