Halo è giocabile, gratis, in Unreal Engine 5 (grazie ai fan)

Gearshift Media ha condiviso una demo del suo fan remake di Halo 3: ODST in Unreal Engine 5, la quale può essere scaricata – e quindi giocata – da chiunque lo desideri.

Il successo altalenante di Halo Infinite non ha comunque scoraggiato i fan di Master Chief.

Del resto, non è la prima volta che Halo sfiora il potente motore grafico di Epic Games, come dimostrato con il sorprendente progetto noto come Fractured.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il nuovo fan project – intitolato Dropzone – sembra fatto di una pasta ancora migliore delle precedenti.

Halo 3: ODST

Questa demo offre un’esperienza narrativa e di esplorazione della durata di 15-30 minuti e permette di esplorare un pezzo di New Mombasa.

Nei panni di un ODST, potrete semplicemente passeggiare all’interno delle ambientazioni e godervi così l’atmosfera di questo fan remake ispirato a uno degli spin-off più amati del franchise.

Si tratta di un progetto piuttosto interessante che potete scaricare da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita.

Purtroppo, non si tratta del gioco completo, bensì di un breve frammento che ci permetterà di farci fare una vera e propria ‘passeggiata next-gen‘ all’interno di Halo 3 ODST In Unrel Engine 5, e niente di più.

Restando in tema, alcune settimane fa qualcuno si è dilettato a ricreare anche il prossimo Assassin’s Creed in UE5, per un risultato realmente sorprendente.

Ma non solo: anche l’altrettanto celebre Dino Crisis è caduto nelle grinfie del potente motore grafico di nuova generazione, tanto che lo spettacolo è assolutamente garantito.

Parlando infine di Halo Infinite, il gioco ha avuto una uscita tumultuosa, diviso tra il multiplayer gratis e l’attesa campagna single player come gioco “normale” a pagamento.