Sony svela pessime notizie per chi ha acquistato film su PlayStation Store

Fino allo scorso anno, Sony aveva offerto agli utenti la possibilità di utilizzare PlayStation Store non solo, ovviamente, per videogiochi e rispettivi DLC, ma anche per visionare i film più popolari offerti in formato digitale su console.

La possibilità di acquistare e noleggiare film su PlayStation era infatti diventata obsoleta, con il crescere di competitor sul mercato: di conseguenza, Sony ha deciso di dedicare tutti i propri sforzi a rendere PS Store un punto di riferimento per il mercato videoludico (potete acquistare una ricarica dedicata comodamente su Amazon).

In passato l’azienda aveva comunque rassicurato i suoi utenti, sottolineando che gli utenti avrebbero potuto continuare ad accedere per sempre ai loro contenuti acquistati in precedenza, ma le cose potrebbero presto cambiare in peggio

Un report di eXputer (via PlayStation LifeStyle) ha infatti segnalato che tutti i film prodotti da Studio Canal stanno venendo improvvisamente rimossi dal catalogo in Germania e Austria, rendendo impossibile visionarli anche per chi li aveva già acquistati.

Questa improvvisa modifica ha coinvolto dunque film come The Elephant Man, la serie Saw, Cruel Intentions, John Wick e tanti altri: Sony ha annunciato la lista completa dei titoli che non saranno più visionabile dal 31 agosto 2022, che potete vedere voi stessi al seguente indirizzo.

Attualmente si tratta di un cambiamento che coinvolge esclusivamente il mercato tedesco ed austriaco e non è stata comunicata l’intenzione di rimuovere film per il territorio italiano: si tratta però sicuramente di un precedente grave e preoccupante, anche in considerazione del futuro dei contenuti in digitale.

Sony non ha inoltre annunciato se intenderà rimborsare gli utenti PlayStation Store che presto si vedranno privati di contenuti regolarmente acquistati, presumibilmente per un mancato accordo tra la compagnia e Studio Canal: ci auguriamo naturalmente che la situazione non si allarghi anche al nostro territorio e vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere novità in tal senso.

Per quanto riguarda invece l’acquisto di videogiochi, gli utenti continueranno a poter accedere senza alcun problema a tutti i titoli acquistati su PlayStation Store: a tal proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata agli sconti fino all’85% delle offerte di luglio.

Inoltre, lo store digitale di casa Sony ha anche selezionato una nuova offerta settimanale, questa volta dedicata a uno dei più amati omaggi alla saga di Star Wars.