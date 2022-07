PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un grande omaggio a Star Wars

La nuova offerta settimanale di PlayStation Store è già disponibile per tutti i giocatori della console di casa Sony: il negozio digitale ha selezionato anche questa volta uno dei giochi più amati degli ultimi mesi, questa volta dedicato a tutti i fan di Guerre Stellari.

Il recente e amatissimo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è infatti l’inedita offerta della settimana appena inaugurata dallo store di casa PlayStation: si tratta di una vera e propria celebrazione della saga ideata da George Lucas, che vi permetterà di rivivere in modo divertente le tre trilogie del franchise cinematografico (lo trovate in offerta anche in edizione fisica, su Amazon).

La nuova promozione della settimana sostituirà ufficialmente a breve l’offerta dedicata a Dying Light 2: potete acquistare in offerta l’open world con gli zombie fino a domani.

La nuova offerta settimanale è stata annunciata ufficialmente da pochissimi istanti ed è già disponibile: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è attualmente acquistabile in offerta con il 25% di sconto.

Questo significa che potrete fare vostro il divertente adattamento a mattoncini a soli 44,99€ anziché 59,99€: l’offerta è disponibile unicamente per la Standard Edition, la cui versione digitale include non solo entrambe le edizioni PS4 e PS5, ma anche Obi-Wan classico giocabile.

Se desidererete però includere anche tutti gli altri personaggi, potrete acquistare separatamente la collezione personaggi dedicata, anch’essa disponibile con uno sconto del 25%.

Questo significa che per 11,24€ anziché 14,99€ potrete ampliare la vostra raccolta con eroi provenienti da The Mandalorian, Rogue One, Solo e The Bad Batch. Inoltre, il pacchetto include anche tanti altri personaggi classici e il pacchetto assaltatore.

Potete consultare voi stessi tutti i dettagli dell’offerta dirigendovi ai seguenti link o, in alternativa, consultando le pagine ufficiali direttamente dalla vostra console:

La promozione settimanale di PlayStation Store resterà disponibile fino a giovedì 14 luglio alle ore 00.59: a partire invece dal prossimo mercoledì 13 luglio dovrebbe essere svelata una nuova offerta selezionata, che vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.

Considerando che l’ultimo LEGO Star Wars è stato nettamente il gioco di maggior successo su PlayStation Store nel mese di aprile, si tratta sicuramente di una promozione davvero interessante e da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se siete appassionati della saga.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che il 14 luglio saranno ufficialmente rimosse le Offerte Fantascienza, che propongono sconti fino al 90% sui migliori giochi sci-fi disponibili.

Se siete curiosi di scoprire quali siano i giochi più convenienti di questa promozione, abbiamo segnalato per voi i migliori titoli a meno di 10 euro disponibili in offerta.