PlayStation Store, al via le Offerte di Luglio: fino all’85% sui giochi più acquistati

PlayStation Store ha ufficialmente dato il via alle Offerte di Luglio, la nuova imperdibile promozione dedicata ai fan dei migliori videogiochi disponibili su PS4 e PS5 con sconti fino all’85%.

Le nuove offerte disponibili sul negozio digitale di casa Sony permetteranno infatti di recuperare a prezzi vantaggiosi molti dei giochi più apprezzati e acquistati in formato digitale, che includono anche alcune amate esclusive PlayStation.

Le promozioni per il mese di luglio sono state inaugurate insieme a una nuova offerta settimanale che i fan di Star Wars non dovrebbero lasciarsi sfuggire: sfogliando il catalogo sarete dunque in grado di scoprire tante sorprese risparmiando cifre importanti.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente Resident Evil Village, l’ultimo amatissimo episodio del franchise survival horror che oggi potrà essere vostro a soli 26,59€, che include entrambe le versioni PS4 e PS5 (se preferite l’edizione fisica, potete trovarlo in offerta anche su Amazon).

Per quanto riguarda invece le esclusive PlayStation, non possiamo che segnalarvi le offerte dedicate a Deathloop e Marvel’s Spider-Man Game of the Year, rispettivamente disponibili su PS5 e PS4 e che in entrambi i casi potranno essere vostri con il 60% di sconto.

In preparazione alla nuova imminente stagione, potrete inoltre recuperare NBA 2K22 con un generosissimo sconto dell’85%, valido sia per l’edizione PS5 che PS4 del titolo: significa che potrete acquistarlo a 11,24€ o 10,49€, in base alla vostra piattaforma scelta.

Naturalmente potrete trovare anche tantissime delle produzioni di terze parti più amate dal pubblico: elencarle tutte sarebbe davvero difficile ma vi segnaliamo, giusto per fare qualche esempio, Demon Slayer The Hinokami Chronicles, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition, Guilty Gear Strive, Skyrim Special Edition, Persona 5 Royal e Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy.

Il nostro consiglio è dunque quello di consultare voi stessi la lista completa di offerte al seguente indirizzo o accedendo a PlayStation Store direttamente dalla vostra console: ricordiamo che tutte le promozioni resteranno disponibili fino a giovedì 21 luglio alle ore 00:59.

E se tutte queste grandi offerte non dovessero essere sufficienti, cogliamo l’occasione per segnalarvi che fino alla prossima settimana potrete risparmiare fino al 90% sui migliori giochi sci-fi.

Se siete curiosi di scoprire quali perle nascoste potete recuperare risparmiando il più possibile, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro.