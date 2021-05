Sony, sondaggio anticipa il ritorno di una serie storica

In un recente sondaggio, Sony ha chiesto ai videogiocatori di esprimere la loro opinione su alcuni titoli, tra cui figurano Spider Man Miles Morales, Godfall e, in modo del tutto inaspettato, Burnout.

La serie automobilistica arcade ad alta distruttibilità sviluppata da Criterion Games, è approdata nel corso dello scorso anno su Nintendo Switch con la versione remastered di Burnout Paradise, già apprezzata su PS4, Xbox One e PC.

Prima che la software house siglasse un accordo con EA per occuparsi dell’IP di Need for Speed, Burnout rappresentava uno dei titoli più amati del suo catalogo nel genere arcade, con un primo capitolo uscito nel 2001 al quale si sono susseguiti un gran numero di seguiti su console fisse e portatili (e anche in versione mobile).

Sappiamo che dopo Need for Speed Heat, uscito nel novembre 2019, non vedremo un nuovo episodio della serie nel corso del 2021, data la volontà, da parte di EA, di affiancare Criterion a DICE nello sviluppo del nuovo Battlefield.

Messa da parte la possibilità di una nuova uscita dell’adrenalinica saga, sembra invece che qualcosa si stia muovendo proprio sul fronte Burnout.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Nintendo Life, Sony ha fatto circolare (come riportato da alcuni utenti su Reddit) un sondaggio in cui viene menzionato proprio il titolo di Criterion Games.

Nel subreddit dedicato a Burnout sono stati in molti ad aver ricevuto via mail il sondaggio di Sony, che ha destato una certa sorpresa nella community.

Al suo interno non vengono menzionate altre piattaforme, ma viene solo chiesto ai fan di esprimersi su alcuni titoli come Spider Man Miles Morales e Godfall.

Alcuni utenti hanno reagito con speranza, manifestando un interesse nel ritorno del franchise, e qualcuno si è posto, comprensibilmente, la seguente domanda: «Sony sta cercando di fare qualcosa con l’IP di Burnout?».

L’ipotesi non è da scartare, e il colosso nipponico potrebbe considerare l’idea di approcciare Electronic Arts per riportare la proprietà intellettuale in vita solo su PlayStation, data anche la volontà, espressa recentemente, di garantire un gran numero di giochi in esclusiva PS5 nel prossimo futuro.

Sony dovrà prima riuscire a far fronte all’ormai logorante problema della disponibilità della sua nuova console next-gen. Sembra improbabile un aumento delle scorte entro l’anno, ma il platform owner si è comunque impegnato a trovare un modo per uscire dalla crisi.

Si tratta comunque di una buona notizia per tutti i fan della serie automobilistica, che non vede una new entry nella serie da Burnout Crash! nel lontano 2011.

Se nell’attesa volete intrattenervi con un titolo altrettanto valido, vi segnaliamo la nostra recensione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered.