Sony regala una PS5 gratis, ma c’è una brutta notizia

PS5 è ormai in circolazione da diversi mesi, nonostante per alcuni mettere le mani su una console sia davvero un’impresa.

In questi mesi i possessori di DualSense sono infatti molti meno del previsto, specie per via della drammatica carenza di scorte che sta colpendo il pianeta.

Mentre c’è chi si è dilettato a realizzarne una coi mattoncini LEGO, è altrettanto evidente che molti giocatori sono rimasti a bocca asciutta.

Ora, come segnalato anche su Reddit, Sony ha da poco dato il via ad un concorso a premi, grazie al quale i giocatori possono tentare di mettere le mani su una PlayStation 5 gratis.

Intitolata Treat Codes, questa particolare iniziativa consiste nel rilascio sistematico di vari codici sui canali social ufficiali e non solo.

A partire dal 15 febbraio, una serie di 14 codici unici molto simili agli ingressi dei controller PlayStation appariranno online, sui canali dei social media e in luoghi inaspettati in tutto il mondo, oltre a eventi legati a sport, giochi, film e musica.

Ogni codice che il giocatore troverà darà l’opportunità di partecipare e vincere una console PS5, il che significa che trovare ogni codice darà 14 opportunità di partecipare al concorso.

C’è però una brutta notizia: sembra che Sony abbia infatti escluso l’Italia da questa vera e propria caccia al tesoro per una PS5 gratis.

Le nazioni interessate sono infatti Argentina, Canada, Cile, Messico e Stati Uniti, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Australia, Austria, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca, oltre a Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Nuova Zelanda, Polonia e, infine, Regno Unito.

Stando a quanto rivelato via PS Blog, la promozione giungerà al termine il prossimo 7 marzo 2022, sebbene al momento è molto improbabile che il nostro paese possa essere incluso a sorpresa nell’iniziativa legata alla possibilità di mettere mano a una PS5 gratis.

Restando in tema, a gennaio Sony ha aperto le liste di acquisto prioritarie di PS5 anche in Europa, dopo averlo fatto per Regno Unito e USA, ma l’Italia dovrà attendere.

In ogni caso PS5 va così tanto a ruba che era circolata la voce, fino a qualche giorno fa, che Sony avesse riavviato la produzione di PlayStation 4 per tentare di mettere la proverbiale toppa.

Nonostante questo, il 2022 di PlayStation promette di essere ricco di giochi in arrivo, e sarebbe un peccato non poterli giocare al meglio.