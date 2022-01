Il 2022 di PS5 sarà ricco di giochi: Sony ne segnala 22 “da non perdere”

Dopo un 2021 considerato da molti giocatori come un anno di transizione, Sony ha voluto rassicurare i fan di PS5 che il 2022 sarà un anno molto ricco di videogiochi, sia esclusivi che di terze parti.

Molti dei titoli più attesi dalla community, come Horizon Forbidden West, vedranno finalmente il loro debutto proprio quest’anno, con alcuni giochi che usciranno già nelle prossime settimane.

Del resto, non è certo un mistero che il mese di febbraio sia particolarmente ricco di uscite importanti, sebbene a livello di quantità anche marzo sta dimostrando di non essere da sottovalutare.

E se un’infografica aveva già aiutato a comprendere quali fossero i principali giochi in uscita nel 2022, anche Sony ha deciso di dare una mano agli utenti per segnare gli appuntamenti sul calendario.

La classifica compilata da Sony tiene conto infatti non solo dei titoli tripla-A, ma anche di quelle produzioni indipendenti che per svariati motivi hanno attirato l’attenzione di critica e fan e che potrebbero rivelarsi alcune delle più grandi sorprese del 2022.

PS5: 22 giochi da non perdere nel 2022

Senza ulteriori indugi, vi riproporremo di seguito la classifica con i 22 giochi che gli utenti PS5 non dovrebbero farsi sfuggire nel 2022, secondo Sony:

Horizon Forbidden West – 18 febbraio Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 28 gennaio Elden Ring – 25 febbraio Dying Light 2 Stay Human – 4 febbraio God of War Ragnarok – 2022 (da confermare) Gran Turismo 7 – 4 marzo 2022 Gotham Knights – 2022 Stranger of Paradise Final Fantasy Origins – 18 marzo GhostWire: Tokyo – 2022 (da confermare) Tiny Tina’s Wonderlands – 25 marzo Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 gennaio Suicide Squad: Kill the Justice League – 2022 (da confermare) Stray – Inizio 2022 OlliOlli World – 8 febbraio Salt and Sacrifice – 2022 (da confermare) Little Devil Inside – 2022 (da confermare) Sifu – 20 febbraio Oxenfree II: Lost Signals – 2022 (da confermare) Tchia – 2022 (da confermare) Babylon’s Fall – 3 marzo Forspoken – 24 maggio The Lord of The Rings: Gollum – 2022 (da confermare)

Un dato interessante che emerge dalla classifica è sicuramente come molti dei titoli più attesi siano previsti nel periodo compreso tra gennaio e marzo, confermando che l’inizio del 2022 sarà un periodo sicuramente sovraccarico di titoli importanti, come Horizon Forbidden West e Elden Ring.

Appare inoltre evidente come i lanci di quest’anno sono stati notevolmente condizionati dai costanti rinvii, come è possibile notare dalla presenza di molteplici giochi con date di lancio non ancora confermate e che, di conseguenza, potrebbero alla fine dover saltare anche il 2022.

Curiosamente, la classifica completa, che potete consultare al seguente indirizzo, aveva invertito le date di lancio di Babylon’s Fall e Forspoken: è probabile dunque che si sia trattato di un semplice errore e non di un doppio annuncio nascosto, considerando che Square Enix non ha fatto alcuna dichiarazione in proposito.

Ovviamente si tratta di una classifica compilata da Sony e che, per questo motivo, potrebbe non tenere conto di ulteriori uscite particolarmente attese come Hogwarts Legacy, anche se per gli ultimi rumor pare che possa saltare anche il 2022.