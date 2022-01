PS5 disponibile anche in Europa grazie a Sony, ma c’è una brutta notizia

Ormai lo sanno anche i muri, recuperare una PS5 in maniera semplice, ad un prezzo normale, è diventato complicatissimo.

PlayStation 5 è stata molto richiesta fin dal lancio, e ancora oggi va esaurita in pochissimo tempo ogni volta che negozi online e fisici la rendono disponibile.

Una situazione che ha creato anche il famigerato fenomeno dei bagarini, che in alcune occasioni sono stati protagonisti di vicende a dir poco surreali.

PS5 va così tanto a ruba che era circolata la voce, fino a qualche ora fa, che Sony avesse riavviato la produzione di PlayStation 4 per tentare di creare una toppa.

Sony sta facendo di tutto per riuscire a dare ai suoi fan più copie di PS5 possibili, nonostante le vendite stiano andando comunque bene generalmente.

Nei mesi scorsi, l’azienda nipponica aveva creato una iniziativa per consentire agli utenti di acquistare la console tramite una lista propritaria, proprio per evitare il fenomeno del bagarinaggio.

Uno stock di PS5 vendute direttamente da Sony ai suoi utenti, saltando ogni altro canale distributivo. L’azienda aveva promesso che avrebbe ampliato il servizio, e così ha fatto.

Come riporta VGC, la lista prioritaria di acquisto è ora disponibile anche per l’Europa. Registrandovi a questo indirizzo con il vostro ID PSN, sarete selezionati per acquistare una console.

Ma c’è una brutta notizia: l’Italia non è tra questi paesi. Sony l’ha infatti reso disponibile per Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, ma nessun’altro stato dell’Unione Europea.

Il fatto che Sony abbia ampliato questo servizio è senz’altro positivo, ma non è altrettanto positivo sapere che le cose non cambieranno per l’Italia.

Anche perché il 2022 di PlayStation è ricco di giochi in arrivo, e sarebbe un peccato non poteerli giocare al meglio se non grazie ai bagarini.

Tra questi potrebbe esserci anche Persona 6, che pare sia una delle grandi esclusive PS5 in arrivo durante il corso dell’anno.

Tra le notivà potrebbe esserci anche il rivale di Xbox Game Pass di PlayStation, che secondo Phil Spencer è inevitabile.