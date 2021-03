Il creatore di Silent Hill sta lavorando con “un autore giapponese famoso”

Keiichiro Toyama, lo storico creatore della serie Silent Hill, ha recentemente lasciato Sony Japan Studio per formare una propria software house, Bokeh Game Studio.

Si vociferava che fosse al lavoro su un nuovo capitolo della serie, ma questo addio rappresentò un vero colpo di scena che fece naufragare interamente l’ipotesi.

Questo non significa che Toyama sia rimasto fermo: sta infatti lavorando da diverso tempo ad un nuovo misterioso gioco horror che, secondo le previsioni, dovrebbe uscire nel 2023 su PC e console.

In un’intervista realizzata da Al Hub, tradotta poi da Video Games Chronicle, il director ha finalmente svelato qualche dettaglio decisamente interessante riguardo lo sviluppo del suo nuovo progetto.

Quando i reporter hanno chiesto a Keiichiro Toyama di svelare loro qualcosa che non era ancora stato detto a nessuno, il director ha affermato che, sebbene non ci sia molto che possa dire al momento, lui e il suo team stanno cercando di realizzare un’esperienza che possa essere goduta da tante persone.

Per questo motivo svela che, tra i vari dettagli a cui il suo team sta lavorando, ha una grande importanza l’ambientazione, che ha svelato riguarderà prevalentemente città asiatiche.

Un’affermazione che conferma quanto visto nei primi dettagli rivelati da Toyama stesso, in cui aveva svelato di essere stato proprio in una città asiatica per un viaggio di piacere con la sua famiglia.

Non è stato però l’unico dettaglio svelato da Toyama, che ha anche rivelato il fatto che stanno collaborando con un autore famoso, anche se non si è espresso su chi sia:

«Una cosa che posso dirvi è che stiamo lavorando sodo per collaborare con un famoso creatore in Giappone, e questa è una cosa su cui non siamo mai stati aperti prima».

Ovviamente gli utenti online hanno già iniziato a speculare chi potrebbe essere questo autore misterioso che sta aiutando in questo progetto horror.

Uno dei nomi più indiziati sarebbe quello di Junji Ito, creatore di diversi manga horror e che già stava collaborando alla creazione di Silent Hills, prima che il titolo venisse cancellato da Konami.

Non ci resta che aspettare di scoprirne di più, sperando che Keiichiro Toyama ed il suo team riescano a ripetersi regalando un altro capolavoro simile alla serie prodotta da Konami.

Per quanto riguarda invece il futuro di Silent Hill, sappiamo solo che sarebbe stato affidato un nuovo capitolo ad un importante studio giapponese, ma anche in questo caso non sappiamo di quale si tratta.