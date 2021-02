Bloodborne: anche il producer lascia Japan Studio

È un periodo di grandi manovre per Japan Studio – che potrebbe porre qualche interrogativo nei cuori degli appassionati che speravano, magari, in un ritorno di Bloodborne. Dopo l’addio di Keiichiro Toyama, infatti, il team vide la defezione anche di Teruyuki Toyama lo scorso mese di dicembre, che era stato producer di giochi come Blooodborne e il remake di Demon’s Souls.

Oggi, apprendiamo che anche un altro producer dell’ambiziosa opera di FromSoftware ha deciso di salutare: si tratta di Masaaki Yamagiwa, che con la chiusura di febbraio dirà addio al suo lavoro presso Sony Interactive Entertainment. Ad annunciarlo è stato lui stesso, che anticipa che continuerà comunque a creare videogiochi.

Bloodborne, uscito nel 2015

Nel tweet, leggiamo:

Lascerò Sony Interactive Entertainment alla fine del mese. Continuerò a lavorare duramente sulla creazione di videogiochi. Grazie a tutti!

2月末でSIE JAPAN Studioを離れることになりました。これまでありがとうございました。次の場所でもゲーム制作を頑張ります。

I’m leaving Sony Interactive Entertainment at the end of this month. I’m going to continue working hard on creating games. Many thanks to everyone! pic.twitter.com/WPpiLpCtoY — 山際眞晃 Masaaki Yamagiwa (@giwamasa) February 25, 2021

Attendiamo di scoprire dove approderà Yamagiwa, o se si affaccerà sul panorama delle produzioni indipendenti. Nel frattempo, i fan di Bloodborne sperano che l’IP, di proprietà di Sony, possa avere un futuro – magari con un nuovo episodio o, perché no, con l’arrivo di una versione ottimizzata per PS5 dell’originale.

Tuttavia, nelle scorse settimane avevamo visto un famoso modder pubblicare una sua patch per far girare il gioco a 60 fps – cosa che, anticipò, non avrebbe fatto in caso avesse appreso dell’intenzione di Sony di farne uscire una ufficiale. Dobbiamo aspettarci, quindi, che l’upgrade tecnico di Bloodborne non possa concretizzarsi? Per il momento possiamo solo attendere novità.

Attualmente FromSoftware è concentrata sullo sviluppo di Elden Ring, sul quale attendiamo l’arrivo di nuovi dettagli. Sony, invece, sarà protagonista questa sera con uno State of Play di circa mezz’ora che seguiremo live sul nostro canale e di cui vi daremo conto in tempo reale anche sulle pagine del nostro sito: l’appuntamento è per le ore 23.00.