Sony ha acquisito una quota nella casa proprietaria di From Software

Sony ha acquisito una quota in Kadokawa Corporation, il conglomerato giapponese che possiede, tra le altre, From Software.

La quota di minoranza è pari all’1.93% e fa parte di un accordo più ampio in cui il gigante di PlayStation verrà utilizzato come sponda su temi come «l’espansione globale della potenza dell’animazione e dei giochi per i consumatori».

«Crediamo che sia necessario procurarci tali fondi per non perdere potenziali opportunità di investimento, che consistono in un portfolio diversificato di libri, film, animazione, giochi e piattaforme UGC», si legge in una nota riportata da VGC a firma Kadokawa Corporation.

La compagnia dà al contempo il benvenuto, con una quota sempre dell’1.93%, a CyberAgent, proprietaria di CyGames (noto sviluppatore di giochi mobile tra gli sponsor della Juventus).

L’affare tocca evidentemente soltanto in maniera indiretta From Software, ora impegnata sul tanto atteso Elden Ring.

Lo studio guidato da Hidetaka Miyazaki era stato acquisito nel 2014 e ha una relazione consolidata con Sony, come testimoniato dal fatto che oltre metà del suo catalogo è stato pubblicato in esclusiva PlayStation – tra cui l’amato Bloodborne.

È più probabile che la manovra sia collegata al business degli anime e dei manga, su cui Sony sta puntando massicciamente dopo l’acquisizione da 1.2 miliardi di dollari del servizio di streaming CrunchyRoll.

Kadokawa Corporation ha infatti una sussidiaria (Kadokawa Shoten) che produce anime come Re:Zero, Rising of the Shield Hero e Overlord.

Sebbene non sia possibile misurare l’impatto di questa operazione, è probabile che rientri nelle tante voci connesse ad acquisizioni di primo piano nel 2021, in cui era finita anche Sony.