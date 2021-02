Bloodborne: la patch PS5 non arriva, giocatori se la fanno da soli ed eccolo a 60 fps

Sono tantissimi i fan che si sono innamorati di Bloodborne e che sono in attesa di capire se e quando arriverà una patch ufficiale per sfruttare pienamente le caratteristiche di PS5, in retrocompatibilità. Al momento, tuttavia, tutto tace – al punto che i giocatori hanno deciso di fare da sé.

Ecco che così è arrivata una patch fan-made che cerca di immaginare il gioco migliorato grazie alle specifiche hardware di PlayStation 5 (che non è disponibile per il pubblico), e che è stata mostrata in un video. Si tratta di un aggiornamento firmato da Lance McDonald, che ci stava lavorando “nel tempo libero” e che affermò che avrebbe pubblicato per i giocatori solo in caso avesse avuto la certezza che non fosse in lavorazione una patch ufficiale.

Bloodborne è disponibile su PS4

Da allora non ci sono state novità, ma il risultato immortalato nei video potrebbe fare parecchio gola agli appassionati, come potete vedere voi stessi di seguito.



Bloodborne è disponibile dal 2015 su PlayStation 4 ed è stato premiato dalla nostra redazione come uno dei migliori giochi della generazione. La proprietà intellettuale è di proprietà di Sony, mentre il gioco è stato sviluppato da FromSoftware.

Al momento non solo non ci sono notizie di un aggiornamento ufficiale per supportare pienamente PS5, ma non si parla nemmeno di un possibile sequel – su cui, anzi, alcuni disperavano in virtù di alcuni addii eccellenti.

Vedremo quale sarà il futuro dell’IP, amatissima dal pubblico, e se per i giocatori si profilerà o no una nuova caccia.