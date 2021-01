“Presto” notizie in arrivo per Elden Ring

Elden Ring è uno dei giochi più misteriosi tra quelli di cui siamo a conoscenza, ma la nebbia intorno a lui dovrebbe diradarsi «presto».

A rivelarlo è stato il giornalista Jeff Grubb di GamesBeat, che si è rivelato spesso attendibile per quanto riguarda gli annunci videoludici in arrivo, in un tweet.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1354634167657480202?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1354634167657480202%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwccftech.com%2Felden-ring-news-teased-grubb%2F

Grubb ha risposto al grafico ironico dell’utente Twitter Nibel che parlava del suo «malsana eccitazione per Elden Ring».

Quell’eccitazione «dovrebbe arrivare sulla Luna presto», ha spiegato il giornalista, suggerendo che un nuovo reveal sarebbe imminente.

Non è chiaro cosa voglia dire questo “presto” precisamente, ma non si tratta della prima indicazione in tal senso di Grubb, che aveva già anticipato che notizie sul prossimo gioco di From Software sarebbero arrivate non troppo lontano.

Lo studio giapponese aveva rassicurato soltanto recentemente a proposito dello stato dei lavori su Elden Ring, raccontando ai fan che stanno procedendo secondo i piani (per quanto si possa parlare di piani nel corso di una pandemia).

Il gioco ha suo malgrado fatto parlare di se poche settimane fa, quando sono trapelati i bozzetti dietro il trailer di presentazione dell’E3 2019.

Nonostante le aspettative dei fan, era stato assente a The Game Awards, su cui aveva comunque lasciato un segno importante.