Sony e Microsoft stanno lavorando ad un nuovo gioco insieme

Le vie dell’industria sono infinite, ed è così che Sony e Microsoft si stanno ritrovando a lavorare per la prima volta insieme ad un nuovo gioco.

Un ennesimo caso di inaspettato crossover, verrebbe da dire, dopo la collaborazione stretta per MLB The Show 21 di San Diego Studio in arrivo su Xbox dopo una vita di esclusività PlayStation.

In quella circostanza, va detto, a metterci lo zampino sarebbe stata la MLB “in persona”, firmando un accordo con la casa di Redmond per l’introduzione del gioco su Xbox Game Pass.

Stavolta, però, è tutto vero, sebbene la partnership sia stata siglata attraverso compagnie che fanno parte dei due giganti del gaming e non direttamente.

ForwardWorks, sussidiaria di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato infatti Nyorokko, un titolo multiplayer asimmetrico gratuito guidato dall’attore giapponese Tsubasa Honda in uscita per iOS e Android all’inizio dell’estate.

Nyorokko è un action game survival PvP asimmetrico prodotto interamente da Honda che ha l’ambizione di proporsi come esperimento sociale.

Otto giocatori saranno divisi in team di Visitatori (Angeli) e Custodi (Umani), rispettivamente in gruppi da due e sei giocatori; le partite avranno una durata di dieci minuti.

La particolarità del progetto è che sarà disponibile soltanto per sei mesi, in cui ci saranno eventi speciali, nuovi personaggi e importanti update, al termine dei quali sarà svelato il finale.

ForwardWorks, che fungerà da publisher, sta lavorando insieme a Microsoft Japan per supportare lo sviluppo e utilizzerà Microsoft Azure PlayFab come piattaforma per la realizzazione.

Un test per la connessione sarà mandato online il 23 aprile su Android e il reclutamento sarà terminato una volta raggiunti i 10.000 download.

Mentre si tratta della prima collaborazione sullo sviluppo attivo di un gioco, di certo Sony e Microsoft hanno molti interessi in comune.

In particolare sull’argomento del cloud, i due colossi hanno già stretto un’alleanza che dovrebbe portare, tra le altre cose, ad un upgrade sostanziale di PlayStation Now in tempi non lunghissimi.

Argomento, quello dello streaming, su cui la casa americana è sempre più ferrata e sul quale sta investendo in maniera molto aggressiva, fresca d’arrivo di Xbox Game Pass via cloud gaming anche su PC e iOS proprio da oggi.

Ciò non toglie che ci siano non solo esclusive PlayStation che aprono a Xbox, ma anche viceversa, come testimoniato da un annuncio arrivato soltanto settimana scorsa.