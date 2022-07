Sonic Origins è così “rotto” da mandare in crisi anche i modder esperti

Sonic Origins è uscito con un po’ di problemi su alcune piattaforme, e come spesso accade i modder si mettono in gioco per fare la loro parte.

Il titolo ha tentato di recuperare ovviamente il flusso di Sonic Mania, apprezzatissimo titolo del porcospino che potete recuperare anche su Amazon.

Sonic Origins è una raccolta degli episodi di Sonic dell’epoca 16-bit, con alcune aggiunte a livello tecnico e di contenuti per renderlo leggermente più moderno e fresco.

Secondo noi è riuscito nel suo intento, perché nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che è la nostalgia fatta bene, una volta tanto.

Nei primi giorni dopo l’uscita, Sonic Origins ha fatto riscontrare alcuni problemi tecnici, soprattutto su PC.

Mentre le segnalazioni dai giocatori continuavano ad arrivare, c’era chi stava provando a metterci una pezza o aggiustare definitivamente quello che non andava: i modder.

Come riporta VGC, alcuni di questi sono arrivati però a rinunciare al proprio lavoro perché il gioco è sembra insalvabile.

Il modder, che risponde al nome di Xanman, stava lavorando a BetterOrigins, una mod che che prometteva di correggere una serie di bug e altri problemi segnalati dalla community.

La mod è stata abbandonata perché, secondo l’autore, il gioco è… bruttino. Per usare un pallido eufemismo delle sue parole:

«Ehi, allora abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo di questo progetto. Dopo aver davvero scavato nei file di questo gioco, è diventato molto più chiaro che questo gioco è una merda assoluta.»

Ambasciator non porta pena.

Xanman non ha gettato completamente la spugna, però. Pur dichiarando di aver fatto il possibile per aggiustare il maggior numero di funzionalità, in futuro promette di ripensarci quando avrà le forze per mettere mano allo script di gioco.

Devolver Digital ci era andata più leggera con Sonic Origins, con solo un semplice sfottò riguardo la comunicazione dei contenuti aggiuntivi.

Chissà cosa succederà con Sonic Frontiers, visto che il gioco non verrà rinviato nonostante le richieste accorate dei fan.