Sonic Origins è confermato: PlayStation Store svela tutte le novità ufficiali

Dopo il susseguirsi di forti indiscrezioni, alla fine è arrivata una grande conferma per i fan della mascotte di casa SEGA: grazie all’edizione di PlayStation Store per l’Australia e la Nuova Zelanda, c’è l’ufficialità per l’imminente arrivo di Sonic Origins.

Il grande successo ottenuto da Sonic Mania (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida) ha infatti spinto il publisher a proseguire la pista nostalgica, permettendo così ai fan di riscoprire i più grandi capolavori a 16-bit del porcospino più veloce del mondo: dopo averla precedentemente anticipata con un breve teaser, adesso è arrivata dunque la conferma che la community stava aspettando.

Come riportato da VGC, Sonic Origins è infatti una raccolta che include tutti i primi capitoli del franchise: non dovrebbe trattarsi di semplici versioni emulate, ma stando alle precedenti dichiarazioni dovrebbero essere vere e proprie nuove versioni dei giochi.

Questo permetterà non solo di rendere questi grandi classici più accessibili anche per il pubblico più inesperto, ma consentirà di aggiungere tante gradite novità per incentivare la rigiocabilità anche ai giocatori che ormai conoscono la saga a 16-bit quasi a memoria.

Stando alle informazioni trapelate da PlayStation Store, Sonic Origins includerà tutti i seguenti 5 giochi, lanciati originariamente su SEGA Mega Drive e SEGA CD:

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic CD

Sonic the Hedgehog 3

Sonic & Knuckles

La raccolta includerà nuove animazioni rispettivamente per introduzioni e finali dei giochi, oltre a proporre due inedite modalità per ogni gioco, ovvero Anniversary e Classic.

La modalità Anniversary è pensata per rendere i giochi molto più accessibili e consentirà di usufruire di una risoluzione widescreen e di vite infinite: i primi giochi di Sonic, del resto, potevano rivelarsi decisamente impegnativi da portare a termine.

Al contrario, la modalità Classic è invece pensata per i fan che vogliono un’esperienza il più simile possibile ai titoli originali: non solo si potrà giocare con la risoluzione originale, ma torneranno anche le vite limitate proprio come nell’era a 16-bit.

Saranno inoltre introdotte le missioni: i giocatori dovranno collezionare apposite monete per poter sbloccare nuovi contenuti nell’apposita modalità museo, come nuove sfide e livelli speciali da portare a termine.

La descrizione su PlayStation Store fa inoltre pensare a un possibile lancio del gioco in edizione fisica, proprio come già accaduto per Sonic Mania: si fa infatti riferimento anche alla possibilità di aggiornare la copia PS4 nell’edizione per PS5.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà la data di lancio ufficiale, ma sembra che l’uscita sia prevista nel 2022 e potrebbe perfino arrivare nei prossimi giorni.

Ricordiamo però che quest’anno è previsto un altro grande atteso capitolo: Sonic Frontiers sarà il nuovo ambizioso open world e SEGA vuole che sia il miglior episodio della serie.

Sicuramente questo è un anno che gli appassionati del porcospino blu non dimenticheranno facilmente, grazie anche all’arrivo al cinema del nuovo film di Sonic, che abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione dedicata.

Gli appassionati hanno reagito molto bene al suo ritorno nelle sale cinematografiche, al punto da permettere a Sonic 2 di segnare un nuovo importantissimo record per i film tratti dai videogiochi.