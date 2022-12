Sonic, il terzo film dovrebbe includere un momento davvero drammatico

Sonic the Hedgehog 3 arriverà nelle sale cinematografiche in tempo per il Natale del 2024, come confermato alcune settimane fa da Paramount.

Il sequel del film di successo basato sul celebre franchise SEGA (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida) uscirà infatti il 20 dicembre di quell’anno.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sonic 2 – Il Film è riuscito a riportare sul grande schermo molti dei personaggi più amati dai videogiocatori.

Quindi, a fronte del clamore generato dal sequel, non sorprende che i lavori sul terzo capitolo stiano per prendere il via, sebbene i fan abbiano espresso il desiderio di vedere nel film una morte drammatica.

Come riportato anche da The Gamer, i fan di Sonic temono che la storia di Shadow venga ridimensionata nel prossimo film, riscrivendo o omettendo completamente il momento più traumatico della sua vita.

Mentre gli sceneggiatori del film affermano che il sequel sarà “divertente e selvaggio” per i fan, ciò ha portato alcuni a credere che questa versione di Shadow non sarà molto fedele ai giochi.

Sebbene i commenti degli sceneggiatori non confermino né smentiscano alcun dettaglio specifico, molti faticano a capire come la trama del videogioco – che coinvolge l’omicidio di un bambino di dieci anni malato terminale – possa essere “divertente e selvaggia”.

Tuttavia, i fan sperano che la storia di Shadow sia oscura come quella del materiale di partenza: per chi non lo sapesse, in realtà c’è un motivo per cui Shadow è così oscuro: è stato creato da Gerald Robotnik (zio di Eggman) nella speranza di curare la Sindrome da Deficit Neuro-Immunitario (o NIDS), una condizione che lascia le vittime incredibilmente fragili.

Maria, la nipote di Gerald di dieci anni, è affetta da NIDS, il che rende ancora più importante la ricerca di una cura. Il Progetto Shadow era stato quindi lanciato nella speranza di creare l’immortalità per i malati di tale patologia, nonché essere anche un’arma per l’esercito.

Pur avendo avuto successo, in seguito i militari ritennero che la ricerca fosse troppo pericolosa e fecero uccidere tutti i ricercatori. Maria, che era molto amica di Shadow, fu uccisa mentre i due cercavano di fuggire. Gerald fu poi giustiziato dopo aver programmato Shadow per vendicarsi della morte di sua nipote.

Detto questo, è abbastanza improbabile – ma non impossibile – che questi drammatici eventi vengano inseriti in Sonic 3. Si tratterebbe di un enorme cambiamento di tono nella serie e, dato che i primi due film hanno avuto un enorme successo al botteghino, è probabile che lo studio voglia mantenere tutto sulla stessa linea.

Il regista della pellicola – Jeff Fowler – si è in ogni caso sempre detto assolutamente aperto alla realizzazione di vari sequel che mostrino ancora più personaggi tratti dall’universo di Sonic.