Xbox Game Pass, ufficiali i giochi gratis di fine marzo

Stamane sono arrivate le prime notizie circa i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass per la seconda metà di marzo, ora confermati in veste ufficiale.

In queste ore era infatti emerso un nuovo leak dei prossimi regali di Xbox Game Pass Ultimate, regali che hanno ora trovato l’ok da parte della Casa di Redmond.

Nella lista c’è anche una nuova esclusiva al day one, come del resto la fuga di informazioni aveva reso noto a chiare lettere.

Come confermato anche da Tom Warren di The Verge sul suo profilo social ufficiale, si tratta di ben 8 giochi che arriveranno a breve sul catalogo.

Poco sotto, la lista completa degli ultimi giochi in arrivo a marzo su Game Pass, con tanto di data di rilascio:

• Shredders (17 marzo)

• Dungeon Of Naheulbeuk (17 marzo)

• Zero Escape: The Nonary Games (22 marzo)

• Tainted Grail: Conquest (22 marzo)

• Norco (24 marzo)

• F1 2021 (24 marzo)

• Crusader Kings III (29 marzo)

• Weird West (31 marzo)

Tutti i giochi sopra elencati saranno quindi scaricabili in forma totalmente gratuita, ma solo dai giocatori in possesso di un regolare abbonamento al servizio Game Pass.

Ricordiamo anche che sempre in queste ore è stato annunciato un nuovo gioco gratis in arrivo al day one su Xbox Game Pass, ossia un soulslike ideato dai creatori di Ashen.

Ma non solo: è già stato svelato uno dei prossimi titoli in regalo per il mese di maggio, visto che in questo caso si tratta di un vero cult che farà felici i fan più nostalgici.

Purtroppo, però, non ci sono solo buone notizie: da poco è stato reso noto infatti che ci sarebbe stata una vera e propria fuga di massa dall’interno di un team di sviluppo al lavoro su una promettente esclusiva Xbox.