I cecchini diventano next-gen: Sniper Elite 5 è realtà (e sarà su Game Pass dal day-one)

Rebellion Developments era da tempo impegnata nello sviluppo di un sequel di Sniper Elite 4, tuttavia non sapevamo niente del progetto e la software house non si era espressa tramite un annuncio ufficiale, fino a questo momento.

Rebellion infatti ha adesso rivelato che la sua serie di successo di sparatutto tattici tornerà il prossimo anno con la sua quinta iterazione: Sniper Elite 5.

Per l’annuncio il team ha deciso di far uscire un trailer del gioco usando un filmato in-game engine e ci fa sapere che il titolo uscirà nel 2022 per piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, conferma Microsoft, sarà su Xbox Game Pass fin dal suo lancio.

In Sniper Elite 5 ritroveremo il nostro eroe, nonché tiratore scelto, Karl Fairburne, il quale volerà nella Francia del 1944 (in piena Seconda Guerra Mondiale) per disinnescare la cosiddetta Operazione Kraken.

Sniper Elite 4 su Switch

In quanto parte di un’operazione segreta degli US Rangers, Karl si recherà lungo le coste della Bretagna e lì incontrerà la resistenza locale. Proprio in queste circostanze verrà a sapere di un progetto nazista, l’Operazione Kraken, appunto, che mira a far finire la guerra prima ancora che gli alleati possano invadere l’Europa.

Il nostro eroe dovrà dunque eliminare gli ufficiali nazisti a capo dell’operazione e mettere fine a progetto una volta per tutte.

Qui di seguito ecco il trailer del reveal ufficiale:

Nella descrizione al video si legge:

«Basate su luoghi del mondo realmente esistenti della Francia del 1944, le nuove mappe di gioco sono le più grandi e coinvolgenti della storia del franchise con il nuovo sistema di attraversamento che offre ai giocatori un’avventura sandbox e una scelta ancora più ampia di opzioni per eliminare i propri obiettivi. Puoi persino invitare un amico ad aiutarti nella tua missione con opzioni avanzate di gioco cooperativo».

