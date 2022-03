Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis al day one: è un soulslike

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass continua ad arricchirsi sempre di più con nuove importanti aggiunte al catalogo di giochi gratis disponibili fin dal lancio, confermando la forte volontà della casa di Redmond di puntare fortemente sui nuovi lanci.

Mentre i fan sono in attesa di scoprire quali saranno tutti i prossimi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass Ultimate, è già arrivata la conferma di un nuovo titolo che sarà disponibile fin dal day one a partire dal 2022.

Fra pochi giorni sarà disponibile un’esclusiva per gli amanti dello snowboard completamente gratis, ma nel corso dell’anno arriverà anche una grande sorpresa per gli amanti dei giochi di ruolo.

Come riportato da Game Rant, il team di sviluppo A44 ha annunciato l’imminente arrivo di Flintlock: The Siege of Dawn, un open world RPG con uno stile di gameplay che ricorda tantissimo i soulslike.

Il titolo è infatti realizzato dagli stessi sviluppatori di Ashen, un altro titolo che richiamava tantissimo la trilogia di Dark Souls: anche Flintlock The Siege of Dawn sembra aver seguito la stessa strada, abbandonando però lo stile cel-shading in favore di una rappresentazione grafica più realistica.

L’uscita del nuovo soulslike open world è prevista attualmente per un generico 2022 e uscirà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma per i fan di casa Microsoft sarà possibile giocarci gratis fin dal day one grazie a Xbox Game Pass.

Di seguito vi riproporremo il reveal trailer ufficiale, che ha svelato l’annuncio di questo nuovo RPG solo nelle scorse ore:

Considerando che anche Ashen si è rivelato un titolo molto apprezzato dalla community, le aspettative per Flintlock sono comprensibilmente elevate: al momento non si sa ancora molto su questa nuova produzione, ma i fan dei giochi gratis avranno certamente un motivo in più per attendere ulteriori novità su questa nuova uscita.

Nelle prossime ore dovremmo invece essere in grado di scoprire quali saranno i nuovi giochi in arrivo a marzo nell’abbonamento: nel frattempo, ricordiamo che un cult è già stato annunciato per il mese di maggio direttamente al day one.

I fan potranno comunque ingannare l’attesa con gli ultimi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass, tra i quali c’è anche una grande produzione Marvel.