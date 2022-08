Arriva finalmente la statua dei sogni dei fan di Yakuza (e non costa troppo!)

Molto spesso, i videogiocatori si affezionano ai loro titoli preferiti e anche ai loro protagonisti: è per questo motivo che tanti decidono di acquistare delle statuette e dei memorabilia generici, che devono celebrare il loro amore per un dato videogame.

Così, dopo che nei giorni scorsi avevamo visto l’arrivo della nuova statuetta di Nemesis da Resident Evil 3 Remake, ecco che è la volta di una statua pensata per chi ama la saga Yakuza.

SEGA ha infatti aperto i pre-ordini sul suo store ufficiale (qui il link) per la statuetta di Kazuma Kiryu, iconico personaggio della serie Yakuza, con le consegne previste per novembre (thanks Eurogamer.net).

La statuetta di Kiryu in prenotazione presso lo store SEGA

La statuetta vede il nostro protagonista con il suo inconfondibile look, sistemato in posa su una piattaforma dove è pronto a spaccare in testa a chi lo disturberà una delle iconiche biciclette che è solito brandire.

Kazuma in questa versione è alto 26,7 cm e nella descrizione leggiamo che «questa statuetta mostra Kiryu in una posa da combattimento su una base urbana, che include anche un cono del traffico caduto per migliorare lo scenario cittadino». Dobbiamo dire che la posa, con Kiryu che brandisce la bicicletta, è particolarmente riuscita.

Il prodotto è realizzato da Numskull Designs, marchio noto proprio per le sue statuette tra cui le tante a tema videoludico, ed è in PVC. Il prezzo di listino è di £89,99, al cambio attuale circa 106 euro.

Lo store europeo di SEGA, da quello che vediamo, è basato in Regno Unito. Abbiamo verificato che spedisca verso l’Italia, ma a causa della provenienza extracomunitaria del prodotto che parte dallo UK potreste vedere venire sommata una spesa doganale alla consegna. Potete trovare la pagina del prodotto direttamente al link di seguito:

La saga Yakuza, ricordiamo, è al momento protagonista sui servizi in abbonamento: i suoi capitoli stanno arrivando in massa su PlayStation Plus dal livello Extra in su (lo trovate su Amazon), come vi abbiamo raccontato. Se, però, non è l’abbonamento che fa per voi, sarete felici di sapere che potete spolparli anche su Xbox Game Pass.

E, per novembre, potreste valutare se farlo con una statuetta di Kiryu nella vostra teca da collezionisti.