Skyrim si trasforma in Red Dead Redemption 2, grazie ai fan

The Elder Scrolls V Skyrim e Red Dead Redemption 2 sono di base due giochi fenomenali, sebbene ora un fan con parecchia fantasia e forza di volontà ha deciso di fonderli insieme.

Sia il titolo Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) che quello Rockstar sono infatti considerati classici intramontabili, ed è quindi normale che i giocatori continuino a tributarli nei modi più disparati possibile.

Se quindi c’è chi ha deciso di trasformare le case di Skyrim in una maniera mai vista prima, è ora il turno di una mod realmente sorprendente.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore ha infatti ben pensato di mixare l’ultimo capitolo del franchise di TES con il secondo episodio della saga western.

L’utente di Reddit jackfjdah1 ha recentemente caricato un breve video del suo playthrough di Skyrim che mostra una cosa piuttosto atipica, qualcosa che non appartiene di base al mondo di Tamriel.

In pratica, il gioco è stato moddato per farci vestire i panni di un cowboy che impugna un fucile, non troppo dissimile al protagonista di Red Dead Redemption 2.

Il fucile funziona, come si può vedere quando il giocatore si avvicina ad alcuni banditi e inizia ad abbatterli sulle note di una musica che ricorda ‘American Venom’ di Woody Jackson (presente nel sequel del western Rockstar).

I giocatori di Skyrim sembrano divertirsi spesso a trasformare l’RPG fantasy di Bethesda in qualcos’altro, sebbene in questo caso è indubbio che il fascino di RDR2 giochi un ruolo fondamentale.

Avete visto infatti che c’è chi si è diverto ad aggiungere a Skyrim il sistema dei messaggi di Elden Ring, aggiungendo al tutto un tocco di soulslike?

Senza contare che un altra mod davvero intrigante è stata di recente in grado di rendere davvero soffici e affettuosi i lupi presenti nel gioco.

Ma non solo: parlando di Red Dead Redemption 2, un fan ha notato un dettaglio particolarmente difficile da cogliere nel duello tra Arthur e l’agente Milton.