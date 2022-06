Skyrim, qualcuno ha creato la versione next-gen definitiva

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più importanti di sempre, visto che dopo 10 anni dal lancio originale continuano a emergere tributi di ogni genere.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon) ha di recente ricevuto una nuova edizione per festeggiare il suo decimo compleanno, sebbene un vero remake next-gen non è di fatto mai arrivato.

Nonostante il gioco giri molto bene sulle console di ultima generazione, gli appassionati non avrebbero di certo detto no a una edizione pensata per la generazione corrente.

Mesi fa, lo youtuber Digital Dreams aveva deciso di utilizzare ben 1300 mod per trasformare completamente l’RPG fantasy, rendendolo simile a un rifacimento vero e proprio, sebbene ora si è andati ancora oltre.

Digital Dreams ha infatti condiviso un nuovo video che mostra The Elder Scrolls V Skyrim con oltre 1500 mod, come parte del progetto Elysium Remastered, disponibile per la Anniversary Edition di Skyrim (via DSO Gaming).

Elysium Remastered è di base una combinazione di tweak sia NAT.ENB III (Natural and Atmospheric Tamriel ENB 3.0) che PRT XII (PhotoRealistic Tamriel 12).

Tuttavia, Digital Dreams ha utilizzato anche il Reshade Ray Tracing per un risultato finale davvero sorprendente.

L’enorme elenco di mod non comprende solo mod grafiche, bensì anche numerose mod in grado di modificare il gioco vero e proprio, migliorandolo sotto diversi aspetti.

Poco sotto, trovate un lungo video che mostra questa “nuova” versione del gioco in tutto il suo splendore.

Se ci state facendo un pensierino non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e seguire le istruzioni (in lingua inglese).

Del resto, sappiamo bene che gli appassionati si sono dati appuntamento per migliorare Skyrim, pezzo dopo pezzo, texture dopo texture.

Ma non solo: parlando ancora di mod, avete visto quella che ha trasformato il titolo Bethesda in un clone di Red Dead Redemption 2?