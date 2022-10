Skyrim si trasforma in Dark Souls, letteralmente, grazie ai fan

Dark Souls è uno dei souslike più noti di sempre, in grado di dare il via a un genere divenuto nel corso degli anni davvero noto e giocato da migliaia di giocatori.

Senza nulla togliere a Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware ha infatti un posto speciale nel cuore dei fan.

E se qualcuno si è divertito a immaginare un Dark Souls 4 realizzato con la potenza dell’Unreal Engine 5, sembra che qualcuno sia andato ancora oltre.

Mesi fa, dopo il fan che ha condiviso un video che mostra il classico souls ma con un’inquadratura a telecamera fissa in stile Resident Evil, qualcuno è andato oltre, ricreando Dark Souls in Skyrim.

Come riportato anche da Games Radar, un fan di Skyrim noto come HeavyBurns ha trasformato l’iconico RPG fantasy di Bethesda in un vero e proprio “emulo” di Dark Souls grazie alla potenza combinata di circa 500 mod.

HeavyBurns ha provato per la prima volta a modificare Skyrim nel 2020, combinando una serie di mod che ne alteravano, tra le altre cose, la grafica, il combattimento e l’interfaccia.

Il risultato fu impressionante, ma forse non all’altezza degli standard attuali, tanto che il modder ha deciso di riprovarci e di andare molto più a fondo.

When the link of Fire is threatened the Bell tolls, unearthing the old lords of cinder from their graves… pic.twitter.com/2fk6RY9jOo — Heavy Burns (@HeavyBurns) August 30, 2021

Oltre 120 animazioni delle armi basate su quelle dei souls, oltre a nuovi strumenti come il motore di animazione Nemesis, hanno permesso di creare mod migliori e sicuramente più credibili, proprio come quella in questione.

HeavyBurns ha lavorato con 30-40 mod principali che introducono grandi quantità di contenuti, tra cui nemici, oggetti, ambienti e altro ancora.

Poco sotto, un video che mostra la realizzazione di questo sogno:

Se si tiene conto di tutti gli asset, le texture, i ritocchi all’illuminazione, le correzioni alla compatibilità e altri effetti, si calcola che il progetto si aggiri intorno alle 500 mod totali.

«Sono sempre stato un grande fan di Dark Souls e di Elder Scrolls», spiega HeavyBurns. «Per questo motivo, fondere le due cose in un modo che non sia solo interessante da sperimentare, ma anche soddisfacente e gratificante da giocare è un’idea davvero divertente per me […] spero di creare qualcosa di fantastico da guardare e utile da seguire».

Restando in tema di creazioni di un certo spessore, avete visto che qualcuno si è divertito a trasformare il terzo capitolo della saga di DS in un gioco isometrico, proprio come i vecchi Baldur’s Gate?